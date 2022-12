Vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed vaatii nuorten väkivaltarikosten ja katujengi-ilmiön juurisyihin puuttumista.

– Keskustelussa voidaan kuulla kasvava huoli lapsista ja nuorista. Tämä on hyvä merkki, mutta nyt pitäisi pitää pää kylmänä, jotta ilmiön juurisyihin voitaisiin puuttua tehokkaammin, Said Ahmed sanoo.

Hän viittaa perussuomalaisten välikysymykseen, jossa vaaditaan muun muassa tiukennuksia rangaistusasteikkoihin.

– Keskustelussa on tuntunut unohtuvan, että rangaistuksilla ei voida tehdä sosiaalipolitiikkaa. Tilastot kertovat, että rikollisuus keskittyy aiempaa pienempään joukkoon nuoria, joista osa on siirtynyt vakavampiin rikoksiin. Nuorten pahoinvointi siis kasaantuu ja oireilu näkyy toistuvina rikoksina.

Said Ahmed huomauttaa, että avainasemassa olisi panostaa perheiden tukeen ja palveluihin niin kuntatasolla kuin tulevilla hyvinvointialueilla.

– Kaikissa perheissä ei välttämättä ole valmiuksia tai aikaa auttaa koulutehtävissä, saati olla tunnetasolla läsnä nuoren arjessa. Nuorten tukeen tulee panostaa erityisesti kouluissa.

Said Ahmed nostaa esiin myös maahanmuuttajataustaisten nuorten korostuneisuuden väkivaltarikoksista epäiltyjen joukossa.

– Suomalainen yhteiskunta ei ole vielä onnistunut tarjoamaan kaikille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille osallisuuden kokemusta. Suomessa on tehtävä kunnianhimoisempaa työtä rasismia vastaan.

– Maahanmuuttajanuoren on perinteisessä kuvastossa oltava usein valtaväestöäkin menestyneempi, jotta hänet mielletään täysipainoiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Maahanmuuttajataustainen nuori on suomalainen, vaikka hän epäonnistuisi. Yhteiskunnan pitää tukea jokaista nuorta hänen taustastaan ja virheistään huolimatta, Said Ahmed vaatii.