Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ministereihin Twitterissä kohdistettu vihapuhe on yleistä. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, miten ministerin sukupuoli, ikä, puoluekanta ja puoluejohtajastatus vaikuttavat heihin kohdistetun vihapuheen esiintyvyyteen.

Tutkimus on julkaistu Prologi-nimisessä tieteellisessä aikakauslehdessä. Sen mukaan Marinin hallitukseen kohdistuva vihapuhe on enimmäkseen lähtöisin perussuomalaisten seuraajilta.

– Noin joka kahdeskymmenes ministereille lähetetty twiitti on tavalla tai toisella vihamielinen, kertoo taloustieteen yliopistonopettaja, tutkija Jari-Mikko Meriläinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Ministerin sukupuoli ei vaikuta vihapuheen esiintyvyyteen, mutta ministerien välillä on huomattavia eroja. Eniten vihapuhetta kohtasi eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen. Salkkujakauma voi olla yksi tekijä vihapuheen kohdistumisen taustalla.

Ministerin ikä ei selitä vihapuheen esiintyvyyttä. Vihapuhe ei myöskään kohdistu selkeästi oikeistoon tai vasemmistoon, mutta SDP:n ja RKP:n ministerit kohtasivat muiden puolueiden ministereitä useammin vihapuhetta. Puoluejohtajat kohtasivat vihapuhetta muita ministereitä vähemmän.

Twiittiaktiivisuus painottuu tutkimusaineistossa arkipäiville, mutta vihapuhetta esiintyy suhteellisesti eniten perjantaina ja lauantaina. 90 prosenttia aineiston käyttäjistä ei osallistunut vihapuheeseen, mutta muuten vihapuhe ei ole erityisen keskittynyt ilmiö. Suurin osa vihapuheesta tulee vihapuhujien enemmistöltä.

Purran ja Halla-ahon seuraajat kärjessä



Meriläinen rakensi tutkimuksessa myös aineiston tileistä, joita aineiston noin kolmesataa vihapuhetta viestinyttä käyttäjää Twitterissä seurasivat.

Yhteensä seurattuja tilejä oli 43 000 kappaletta. Kolmenkymmenen seuratuimman tilin joukossa on 26 perussuomalaisen tai maahanmuuttokriittisen käyttäjän tiliä. Listan kärjessä ovat Jussi Halla-aho ja Riikka Purra. Myös 30 tykätyimmän tilin joukossa on eniten perussuomalaisia vaikuttajia.

– Koska Marinin hallituksen ministereihin kohdistuva vihapuhe on enimmäkseen lähtöisin perussuomalaisten kannattajilta, Riikka Purralla, Jussi Halla-aholla ja muilla perussuomalaisten vaikuttajilla on erinomainen tilaisuus osoittaa arvojohtajuutta, Meriläinen toteaa.

ILMOITUS ILMOITUS

Perussuomalaisten poliitikkojen lisäksi listan kärjessä ovat toimittajat Ivan Puopolo ja Timo Haapala.

Hänen mukaansa Twitterin vihapuhetta on vaikea rajoittaa, koska anonyymiys ja uuden tilin luomisen vaivattomuus tekevät siitä helppoa. Aiemmassa tutkimuksessa on ehdotettu toimenpiteitä vihapuheen kitkemiseen. Näiden toimenpiteiden joukossa on juuri arvojohtaminen.

Tutkimuksessa käytettiin laajaa, käsin luokiteltua twiittiaineistoa Marinin hallituksen ministereihin kohdistuvan vihamielisen puheen tutkimisessa. Kaikki aineiston kymmenentuhatta twiittiä on luokiteltu lukemalla vihamielisiin ja neutraaleihin twiitteihin. Vihapuheeksi luokiteltiin kaikki kunniaa loukkaava, ammattiroolin ulkopuolinen vihamielinen puhe.