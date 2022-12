Tilastokeskus yllätti maanantaiaamuna kertomalla, että tuloerot olivat viime vuonna kovimmassa kasvussa moneen vuoteen. Tuloerot nousivat vuoden 2007 tasolle.

Tuloerojen kasvua viime vuonna selittää kova pörssivuosi. Myyntivoittojen ja muiden omaisuustulojen kasvu keskittyi rikkaimmalle prosentille. Heidän rahatulonsa kasvoivat 19,9 prosenttia edellisvuodesta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan laukkaavat tuloerot osoittavat, että tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamiseen ei riitä ainoastaan työllisyyspolitiikka tai sosiaalipolitiikka. Siihen tarvitaan myös verotusta ja ylisuurten tulojen oikeudenmukaista verotusta.

Andersson muistuttaa, että keskeinen syy rikkaiden osinkotulojen kasvuun on Suomen eriytetty verojärjestelmä, jonka johdosta suuria pääomatuloja verotetaan huomattavasti kevyemmin kuin vastaavansuuruisia ansiotuloja.

”Erityisen antelias verojärjestelmämme on isojen vakavaraisten pörssin ulkopuolisten yritysten omistajille. VM on arvioinut, että listaamattomien yritysten omistajien osinkoverohuojennus on ensi vuonna arvoltaan jopa 830 miljoonaa euroa”, Andersson kirjoitti tiistaina.

”Valtio siis tukee lähes miljardin euron verotuella kaikkein rikkaimpien suomalaisten mahdollisuuksia nostaa itselleen hyvin kevyesti verotettuja pääomatuloja.”

Käsittämätöntä puhua köyhiltä leikkaamisesta



Anderssonista on käsittämätöntä, että oikeistopuolueet tässä tilanteessa esittävät köyhiltä leikkaamista. Hänen mukaansa seuraavissa vaaleissa on päinvastoin puhuttava veropolitiikasta ja hyvinvointipalveluiden rahoituksen vahvistamisesta oikeudenmukaisella tavalla.

Eilistä tilastojulkistusta Andersson kutsuu hätkähdyttäväksi. Yleensä oletetaan, että tuloerot pienenevät kun työllisyys kasvaa. Työllisyyden parantuessa yhä harvempi tarvitsee sosiaaliturvaa ja yhä useampi saa palkkatuloja. Työllisyys on tällä hetkellä ennätyksellisen korkeaa.

Lisäksi Kansaneläkelaitos ilmoitti äskettäin, että se käytti perustoimeentulotukeen vähemmän rahaa kuin kertaakaan sitten vuoden 2017, eli aikana jolloin Kela on vastannut perustoimeentulotuesta. Tämän lisäksi hallitus on hallituskauden aikana korottanut perusturvaa, eläkkeitä ja lapsiperheiden etuuksia.

Tuloerojen ennätyskasvu vuosikymmeneen johtuu siis siitä, että vuosi 2021 oli ennätyksellisen hyvä osinkovuosi.