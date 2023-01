Ylen tuore mielipidemittaus jatkaa vasemmistoliiton osalta perinteistä ”kannatus on 8–9 prosentin välillä” -linjaa. Se ei sinänsä herätä huomiota, mutta on yhdellä tapaa rohkaiseva. Se osoittaa, että vasemmistoliitto on onnistunut säilyttämään kannatuksensa hallituksessa.

Tällä vaalikaudella on riittänyt tapahtumia, joista useampi on ollut vaikea vasemmistoliitolle – päällimmäisenä Nato-jäsenyyden hakeminen. Sekään ei ole johtanut kannatuksen putoamiseen, saati eduskuntaryhmän hajoamiseen. Totuuden nimissä on sanottava, että ei kannatus ole myöskään varsinaisesti noussut.

Vasemmistoliitto on hallituksessa rakentanut imagoa joukkuepelaajana. Puolueen edustajat ovat osallistuneet vähän hallituksen riitelyyn julkisuudessa. Se, mitä kabineteissa on tehty, on toinen asia. Rohkaisevana voi kuitenkin pitää sitä, että rakentavalla politiikalla on kysyntää.

”Vasemmistoliitto on saanut tavoitteitaan läpi muun muassa siksi, että se on saanut rakentavalla otteellaan isommat hallituspuolueet omien tavoitteidensa taakse. Ei se muuten kahdella ministerillä onnistuisikaan. Puolue on ollut koko hallituskauden kokoava siinä missä keskustan ja vihreiden profiili on riitelevä”, kirjoitti KU:n politiikan toimittaja Kai Hirvasnoro jutussaan joulukuussa.

Vasemmistoliitolla on eduskuntavaaleissa puolustettavana 2019 voitetut neljä lisäpaikkaa. Viime eduskuntavaaleissa valtakunnallinen kannatus oli 8,2 %, mikä oli tasan prosenttiyksikön verran enemmän kuin vuoden 2015 vaaleissa.

Kuten KU:n Hirvasnoro jutussaan kirjoitti, on vasemmistoliiton tilanne monella tapaa hyvä. Samaan aikaan eduskuntavaalien teemoiksi on tulossa monia puolueelle vaikeita asioita kuten talouspolitiikka. 2015 käytiin velkakellovaalit tunnetuin seurauksin.

