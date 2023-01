ILMOITUS ILMOITUS

Perussuomalaiset profiloituu ilmastopolitiikan vastustajana, ja sillä on puolueen kannattajien tuki. Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn tiistaina julkaisemassa kyselyssä vain 22 prosenttia puolueen kannattajista yhtyy väitteeseen, että ilmastonmuutos on aikamme suurin ympäristöuhka, jonka torjumiseksi on nopeasti ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin kaikissa maissa.

Toisin oli vuonna 2006 vastaavassa kyselyssä. Silloin perussuomalaistenkin äänestäjistä 87 prosenttia piti ilmastonmuutosta aikamme suurimpana ympäristöuhkana.

EVAn analyysissä arvioidaan, että suureen muutokseen on vaikuttanut puolueen profiilin ja kannattajapohjan muuttuminen samalla, kun siitä tuli yksi suurista puolueista. Ilmastoskeptikoita on siirtynyt perussuomalaisten kannattajiksi, ja lisäksi yhteisen ilmastonmuutoksen vastaisen rintaman sijaan aiheesta on tullut mielipiteitä kuumentava ja kärjistävä profiiliaihe tietyille puolueille.

Suurinta ilmastohuoli on vasemmistoliitossa ja vihreissä. Niiden kannattajista käytännössä kaikki pitävät ilmastonmuutosta aikamme suurimpana ympäristöuhkana.

Kauaksi eivät jää myöskään RKP:n ja SDP:n kannattajat. Sen sijaan kokoomuksen, keskustan ja Liike Nytin kannattajien ilmastohuoli on selvästi vähäisempää.

Kristillisdemokraattien kannattajien välinpitämättömyys lähentelee perussuomalaisten lukemia.

Verraten suuresta huolesta huolimatta suuri osa muiden kuin vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajista olisi valmis laittamaan ilmastotoimet tauolle energiakriisin takia. Perussuomalaisissa tauon kannalla olevia on 90 prosenttia, mikä ei ole yllätys heidän yleisten ilmastoasenteidensa takia.

Mutta myös yli 50 prosenttia kokoomuksen ja keskustan kannattajista on sitä mieltä, että ilmastopolitiikassa voisi pitää tauon. SDP:n kannattajista vain niukka enemmistö vastustaa tällaista ajatusta.

Kaikista suomalaisista 66 prosenttia pitää ilmastonmuutosta aikamme suurimpana ympäristöuhkana. Tuumaustauon kannattajia on vähemmistö, 44 prosenttia.