Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT on valmis työtaisteluihin tarpeen vaatiessa. AKT:n hallitus antoi liiton perjantain kokouksessaan liiton johdolle valtuudet päättää työtaistelutoimenpiteistä. Lakkoilmoituksia liitto ei vielä antanut.

– Erikoiseksi työmarkkinatilanteen tekee se, että kaikkien alojen työnantajat tuntuvat ulkoistaneen päätäntävaltansa teknologiateollisuudelle. Vaikuttaa, että todellinen vastapuoli meillekin on siis Teknologiateollisuuden työnantajat, ja tällä kierroksella työehtosopimusten ratkaisut tehdään järjestään valtakunnansovittelijan toimistossa, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo liiton verkkosivuilla.

AKT:n kannalta ratkaiseva on ensi viikko. Valtaosa työehtosopimuksista päättyy tammikuun lopussa, jolloin päättyy myös työrauhavelvoite. Ismo Kokko painottaa, että AKT pyrkii neuvotteluratkaisuihin, mutta ei millä tahansa ehdoilla.

– Palkkojen ja työehtojen on oltava riittävällä tasolla, jotta uusia sopimuksia saadaan solmittu, Kokko sanoo.

AKT on mukana SAK:n liittojen yhteisessä tavoitteessa, jolla halutaan saada Saksan teollisuusliittojen saama taso. SAK-laiset liitot ovat painottaneet käynnissä olevalla neuvottelukierroksella yhteistyötä. Erityisesti sen puolesta ovat puhuneet AKT, Palvelualojen ammattiliitto Pam ja Teollisuusliitto.

Teollisuusliitto on jättänyt ensimmäiset ilmoitukset työtaisteluista, kun palkkaneuvottelut alkuviikosta päättyivät tuloksettomina. Neuvotteluja jatketaan nyt valtakunnansovittelijan toimistolla.

– Kärsivällisyytemme on loppu. Tässä vaiheessa työmarkkinakierrosta on selvää, että neuvottelemalla emme pääse eteenpäin. Ratkaisua on haettava työtaistelutoimien kautta.

– Hintojen nousu haastaa työntekijöiden mahdollisuuksia selvitä arjen menoista ja kustannuksista. Palkankorotuksia tarvitaan, koska eläminen on kallistunut. Ihmisten on tultava palkallaan toimeen, totesi alkuviikolla Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.