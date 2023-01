Helsingin Vasemmistoliiton ehdokaslista kevään eduskuntavaaleihin on täysi. Viimeisinä listalle nimettiin kätilö Zahra Abdulla sekä kohtaavan työn päällikkö Annuska Dal Maso.

– Myös perheenäitejä tarvitaan päättäviin pöytiin. Perheiden hyvinvointiin, lapsiin ja nuoriin tulee panostaa. Lapsissa on meidän tulevaisuutemme. Haluan nähdä enemmän iloa ja väriä tässä maassa. Rauha rakennetaan pienistä asioista! Pidetään huoli toisistamme, metsistämme ja annetaan kaikkien kukkien kukkia, Abdulla kertoo.

Dal Maso on työskennellyt marginalisoitujen ihmisten parissa.

”Tällä listalla jos jollain voimme lähteä tavoittelemaan vaalivoittoa.”

– Olen odottanut sekä inhimillisempää päihdepolitiikkaa että konkreettisia tekoja heikoimmassa asemassa olevien hyväksi. Nyt on aika toimia ja tuoda kuuluviin katujen ääni, hän toteaa.

Tavoitteena voitto

Helsingin Vasemmistoliiton puheenjohtaja Katri Kangas odottaa ilolla vaalikevättä.

– Olemme asettaneet ehdolle upean, osaavan ja omistautuneen joukon ihmisiä. Olen todella iloinen ja toiveikas näistä vaaleista, tiedän, että tällä listalla jos jollain voimme lähteä tavoittelemaan vaalivoittoa, Kangas sanoo.

Helsingin Vasemmistoliitto on nyt nimennyt yhteensä 23 ehdokasta vaaleihin. Listalla ovat Abdullan ja Dal Masen ohella Alpo Aaltokoski, Rahim Alizada, Mia Haglund, Toivo Haimi, Veronika Honkasalo, Titta Hiltunen, Kaarle Hurtig, Antti Kaajakari, Maija Karhunen, Mai Kivelä, Markku Kivinen, Minja Koskela, Noora Laak, Anna Lemström, Ajak Majok, Petra Malin, Tuomas Nevanlinna, Riku Nieminen, Suldaan Said Ahmed, Sami Säynevirta ja Pinja Vuorinen. Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta.