ILMOITUS ILMOITUS

Teollisuusliiton 17. tammikuuta ilmoittamat toimipaikkakohtaiset työnseisaukset ovat alkaneet suunnitellusti. Työnseisaukset ovat voimassa perjantaihin 3.2. asti teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden valikoiduissa toimipaikoissa.

Toimialoilla on voimassa myös ylityökielto.

Uusia kolmipäiväisiä lakkoja on tulossa myös kahdella seuraavalla viikolla, jos sopimusta ei sitä ennen synny.

Ensi viikolla lakkoliike leviää myös kaupan alalle. Ensimmäisen lakkoaallon jälkeen Palvelualojen ammattiliitto PAM laajentaa työtaistelua. Seuraavassa vaiheessa kolmipäiväinen lakko koskee kaikkia K-Citymarketeja, Prismoja, Lidlejä sekä joukkoa muita kauppaketjuja. Sitä ennen lakko koskee varastoja.

Vastavetona työnantajapuoli Kaupan liitto lopettaa ammattiyhdistysjäsenmaksujen pidättämisen ja tilittämisen 15. helmikuuta alkaen.

Myös Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on antanut ensimmäiset lakkovaroituksensa satamiin, kuorma-autoalalle, säiliö- ja öljytuotealalle sekä terminaalitoiminta-alalle.

Jos ratkaisuun ei päästä, AKT:n lakot alkavat keskiviikkona 15.2. Ahtausalalla lakko olisi voimassa toistaiseksi, kuorma-auto- sekä säiliö- ja öljytuotealoilla 21.2. asti.

Työnantajat luovuttaneet valtansa



Nyt käynnistyneen lakkoliikkeen perimmäinen syy on se, että kaikki muut työnantajaliitot ovat luovuttaneet neuvotteluissa ohjat teknologiateollisuuden työnantajien käsiin. Sopimuksia ei synny millään alalla ennen kuin teknologiateollisuudessa on syntynyt päänavaus.

AKT tiedotti, että sen aloilla neuvotteluissa ei ole päästy sopimaan ja keskustelemaan keskeisistä kysymyksistä, koska työnantajaliittojen tiukasti koordinoimissa neuvotteluissa odotetaan teknologiateollisuuden palkkaratkaisua.

Työnantajat myös pitävät teknologiateollisuuden ratkaisua ylärajana, jota enempää muiden palkkoja ei koroteta.

Työnantajat halusivat eroon keskitetystä tupo-maailmasta, mutta ovat käytännössä keskittäneet ratkaisut EK:n sijaan Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kysyi Kemianteollisuudelta, ”miksi valitsitte lakot”.

Kysyn Kemianteollisuudelta. Teillä poikkeuksellisen hyvä neuvottelu- ja keskusteluyhteys ammattiliittojen kanssa. Miksi valitsitte lakot? Kuka estää teitä sopimasta yritysten ja työntekijöiden hyväksi. Olette merkittävä ja tärkeä osa vientiteollisuutta. — Jorma Malinen (@PronMalinen) January 31, 2023

”Kuka estää teitä sopimasta yritysten ja työntekijöiden hyväksi. Olette merkittävä ja tärkeä osa vientiteollisuutta.”

Inflaatio syö ostovoimaa



Neuvotteluissa hiertävät erityisesti palkankorotukset ja palkkamalli.

Teollisuusliiton hylkäämässä valtakunnansovittelijan esityksessä palkat olisivat nousseet tänä vuonna 2,8 prosenttia, minkä lisäksi tarjolla oli 0,7 prosentin yrityskohtainen erä. Pöydässä oli myös 250 euron kertaerä.

– Me haemme yleiskorotusta, jonka kaikki saavat. Se on meidän tavoitteemme. Siihen on meidän paukkumme laitettu. Yrityskohtaisia eriä työnantaja voi tehdä koska tahansa kausien ulkopuolellakin, Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen sanoi KU:lle viime viikolla.

Tilastokeskuksen mukaan inflaatio oli tammikuussa 8 prosenttia. Vuodessa ruuan hinta on noussut 15 prosenttia, asumisen 11,5 prosenttia.

– Palkankorotuksissa on kysymys ihmisten toimeentulosta tilanteessa, jossa inflaatio on vienyt rajusti ostovoimaa. Neuvotteluissa on lisäksi tärkeitä laadullisia kysymyksiä, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko perusteli lakkovaroituksia.

AKT:n useimmat työehtosopimukset päättyivät eilen 31. tammikuuta, jolloin myös työrauhavelvoite loppui.