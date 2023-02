ILMOITUS ILMOITUS

Eduskunta on hyväksynyt translain selkeällä ääntenenemmistöllä. Laki hyväksyttiin äänin 113–69.

Seta kiitti lain puolesta äänestäneitä kansanedustajia sekä kaikkia uudistusta tukeneita järjestöjä ja vuosikymmeniä uudistuksen puolesta työtä tehneitä vaikuttajia ja aktivisteja.

– Ihmisoikeudet kehittyvät Suomessa tuskallisen hitaasti. Nyt itsemääräämisoikeus sukupuoleen toteutuu täysi-ikäisille ihmisoikeusnormien mukaisesti. On elintärkeää, että työ jatkuu alaikäisten oikeuksien varmistamiseksi, Setan puheenjohtaja Pekka Rantala sanoi äänestyksen jälkeen.

– Translain uudistaminen on merkittävä ihmisoikeusharppaus, jonka puolesta olemme kampanjoineet transaktivistien kanssa yli 10 vuotta. Nyt on vihdoin juhlan aika, iloitsi Amnestyn Suomen osaston asiantuntija Matti Pihlajamaa.

Translaista käytiin repiviä keskusteluja kaikissa käsittelyvaiheissa ja myös viime viikon kyselytunnilla. Vasemmistoliiton kansanedustajat Aino-Kaisa Pekonen ja Veronika Honkasalo kuvasivat tiistaina lain vastustajien puheenvuoroja loukkaaviksi ja luokattomiksi.

– Myös minä haluan nostaa esiin, että tämän keskustelun tyyli täysistuntosalissa on ollut harvinaisen epäinhimillinen, jopa julma. Haluan sanoa, että minusta se on hirveää ja se on minusta väärin. Voin vain kuvitella, miten pahalta se tuntuu transihmisistä. Ei voi olla liikaa pyydetty, että vaikka olisitte kuinka eri mieltä, niin olette kykeneviä käymään inhimillisempää keskustelua. Onko se liikaa pyydetty? kysyi myös Mai Kivelä toisessa käsittelyssä tiistaina.

Kivelä vastasi perussuomalaisten ja kristillisten väitteisiin, että uusi laki mahdollistaa rikollisen toiminnan.

– No näin ei tietenkään ole. Seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat edelleen rikollista toimintaa, ja tuleva translaki ei sitä muuta. Laissa on myös otettu huomioon erinäisiä mahdollisia väärinkäytöksiä ja se, kuinka niitä voidaan estää esimerkiksi vankiloiden osalta.

Kivelä myös muistutti, että samoin rikollista on esimerkiksi petosten tekeminen. Juridisen sukupuolen perusteettomasti muuttaminen uuden henkilötunnuksen saamiseksi ei poista aiemmin tehtyjä rikoksia eikä myöskään pyyhi pois esimerkiksi kertyneitä velkoja.

– Voidaankin todeta, että vastustajat käyttävät uhkakuvia täysin perusteettomasti ja tarkoitushakuisesti, eivätkä myöskään kansainväliset esimerkit anna tukea tällaiselle uhkakuvien maalailulle.