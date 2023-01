Nykyistä translakia ei voida mitenkään pitää oikeudenmukaisena, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen sanoi uudistuksen toisessa käsittelyssä tiistaina. Eduskunta äänestää laista huomenna keskiviikkona. Oletus on, että laki hyväksytään kokoomuksen tuella vaikka osa keskustalaisista äänestää sitä vastaan.

– Itsemääräämisoikeus, sen tulee olla lain perustana, sanoi Pekonen.

Hänen mukaansa monelle transihmiselle oikeuksien toteutuminen on kirjaimellisesti elämän ja kuoleman kysymys. Niiden toteutuminen ei ole keneltäkään pois.

Uudistuksen vastustajat pitivät jälleen tiistaina puheita, joissa translakiin yhdistettiin rikollisuus, vessat ja pukuhuoneet. Lakiin on liitetty tahallisia ja tahattomia väärinymmärryksiä.

Pekonen painotti, että kaikki ihmisoikeuksia edistävät trans- ja sateenkaarijärjestöt kannattavat itsemääräämisoikeuteen perustuvaa translakia.

– Tässä salissa on käytetty argumenttina kertomuksia yksittäisistä transihmisistä, jotka ovat kertoneet vastustavansa uudistusta. Ymmärrän ja hyväksyn, että uudistukseen on erilaisia mielipiteitä, ja että kaikki eivät sitä kannata. Yksittäisten ihmisten näkemykset eivät kuitenkaan tee tyhjäksi sitä laajaa konsensusta, jota nyt käsiteltävänä oleva uudistus nauttii.

Keskustelussa on myös väitetty, että sukupuolesta tulee ilmoitusasia, jota voi veivata edestakaisin.

– En edes aloita siitä, miten loukkaavaa tällainen vihjailu on transihmisten kannalta, Pekonen puuskahti.

– Tähän liittyen on kirkkain silmin väitetty miesten tekeytyvän transnaisiksi, jotta he pääsevät ahdistelemaan naisia esimerkiksi pukuhuoneissa. Seksuaalirikoksia vastaan tulee tehdä päättäväistä työtä ja näin on tehty myös tässä salissa tällä vaalikaudella. Nyt translain yhteydessä esitetyistä huolista herää kuitenkin kysymys, onko tarkoituksena vain levittää transihmisiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja ihmisvihaa sen sijaan, että oikeasti haluaisi vähentää seksuaalirikoksia ja purkaa sen taustalla olevia asenteita yhteiskunnassa.

Tätä Pekonen kehotti jokaista tutkimaan sydämessään.

”Omistettu sinulle rakas Julian”



Veronika Honkasalo kutsui eduskunnassa pidettyjä translain vastaisia puheita luokattomiksi. Hän sanoi, että eduskunnassakin on kansanedustajia, joita laki koskee henkilökohtaisesti.

– Kyse on meidän rakkaimmista, läheisistä, perheistämme.

– Nykyinen laki loukkaa räikeästi transihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja heidän ihmisarvonsa kunnioitukseen. On epäinhimillistä, että tuskallisen pitkä ja hankala sukupuolen vahvistamisprosessi edellyttää lisääntymiskyvyttömyyttä ja pitkää tutkimusjaksoa.

Honkasalo uskoi, että huomenna eduskunta äänestää kumoon yhden ”räikeimmistä ihmisoikeusloukkauksista”. Kiitosta siitä hän jakoi kansalaisyhteiskunnalle ja monille järjestöille.

– Tämä puhe on omistettu sinulle rakas Julian. Korjaamme maailmaa pala kerrallaan. Kiitos, että olet, Honkasalo päätti.