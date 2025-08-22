Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vapauttaisi kirjojen myynnin arvonlisäverosta. Koskelan mukaan hallitus on vienyt kirjojen verotusta väärään suuntaan. Hän muistuttaa siitä, että Suomesta on nyt tulossa kirjoja eniten verottava EU-maa.

– Kirjojen korkea arvonlisävero on väärää politiikkaa. Korkeat hinnat tekevät lukemisesta liian kallista monelle, mikä on myrkkyä suomalaisten lukutaidolle, kirjailijoiden toimeentulolle ja kustannusalalle, Koskela sanoo.

Arvonlisäverottomia maita

"Monipuolista ja laadukasta kirjallisuutta ei ole eikä tule ilman kirjailijoita."

Helsingin Sanomien mukaan aiemmin EU:n korkeinta arvonlisäveroa kirjamyynnistä kerännyt Tanska on ilmoittanut laskevansa kirjojen arvonlisäveron nollaan. Pääosin EU:ssa kirjoista maksetaan kolmesta kuuteen prosentin arvonlisäveroa. Irlannissa, Tšekissä sekä Iso-Britanniassa ja Norjassa kirjoista ei makseta arvonlisäveroa ei lainkaan. Suomessa vero on 14 prosenttia.

– Hyvä lukutaito on merkittävä tasa-arvoisen osallistumisen mahdollistaja yhteiskunnassa. Tällä hetkellä erot hyvin ja huonosti lukevien välillä Suomessa kasvavat. Kirjojen korkea arvonlisävero syventää tätä huonoa kehitystä, joka tulisi päinvastoin pyrkiä kääntämään, Koskela. sanoo

Kirjailijat heikoilla

Koskelan mielestä suomalaisesta kirja-alasta on huolehdittava, jos haluamme säilyttää pienen, mutta tärkeän kielialueemme kirjallisuuskentän elinvoimaisena. Tällä hetkellä kirjailijat tuskailevat heikon toimeentulon kanssa.

– Monipuolista ja laadukasta kirjallisuutta ei ole eikä tule ilman kirjailijoita. Lukutaidon, tasa-arvoisen oppimisen ja sivistyksen edistäminen edellyttää myös kirjailijoiden toimeentulosta huolehtimista, sanoo Koskela.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo teki kirjojen arvonlisäveron laskemisesta lakialoitteen vuosi sitten keväällä. Lakialoite vapauttaisi kirjamyynnin arvonlisäverosta kokonaan.