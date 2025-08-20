Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen kritisoi pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen valmistelemaa irtisanomissuojan heikentämistä ja muistutti valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) tyrmänneen esityksen vielä kesäkuussa.

Pekonen puhui keskiviikkona Tampereella vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Hän nosti nosti irtisanomissuojan heikentämisen eli niin sanotun potkulain eduskunnan syyskauden kovimmaksi kiistakysymykseksi.

Näennäistä haastamista?

ILMOITUS ILMOITUS

”Työntekijöiden toimeentulo ja asema heikkenee aina, kun perussuomalaiset ovat hallituksessa.”

– Gallup-paniikissa perussuomalaiset ovat ryhtyneet haastamaan kokoomusta näennäisesti potkulaista, jolla mahdollistettaisiin työntekijöiden irtisanominen alisuoriutumisen kaltaisilla epämääräisillä perusteilla, Pekonen sanoi.

– Syksyllä potkulain eduskuntakäsittelyssä tullaankin näkemään, pettääkö Purra jälleen suomalaiset työntekijät.

Hän muistutti siitä, että kesäkuussa valtiovarainministerin uutisoitiin tyrmäävän hallituksen esitysluonnoksen irtisanomislaiksi. Tämän mukaan pohjaesitys ei ole hyväksyttävä.

Pekonen sanoo, että vasemmistoliiton kanta asiaan on selvä.

– Irtisanomissuojan heikentämistä ei pidä hyväksyä. Kyseessä ei ole mikään työllisyystoimi vaan sen tarkoituksena on ainoastaan muuttaa työmarkkinoiden valtatasapainoa vanhanaikaisen isäntävallan suuntaan, hän sanoo.

– Joka kerta kun perussuomalaiset ovat hallitusvastuussa, suomalaisia työntekijöitä kyykytetään kuin viimeistä päivää. Oli kyse sitten kiky-sopimuksesta tai lakko-oikeuden romuttamisesta, työntekijöiden toimeentulo ja asema heikkenee aina, kun perussuomalaiset ovat hallituksessa.

”Äärimmäistä julmuutta”

Helsinkiläinen kansanedustaja Mai Kivelä pitää sietämättömänä sitä, että kahden vuoden ajan Suomi ja EU eivät ole tehneet mitään Israelin pysäyttämiseksi Gazassa, vaikka vaikuttavia keinoja olisi olemassa.

– Kuvat ja uutiset Gazasta ovat niin hirveitä, ettei niitä voi edes toistaa, hän sanoi eduskuntaryhmän kesäkokouksessa..

– Tilanteen äärimmäistä julmuutta kuvaa Lääkärit ilman rajoja -järjestön antama kommentti, jonka mukaan järjestö ei 54 toimintavuotensa aikana ole lähes koskaan nähnyt vastaavaa järjestelmällistä väkivaltaa aseettomia siviilejä vastaan.

Kivelä korostaa EU:n vipuvoimaa suhteessa Israeliin. Suomen tulisi olla EU:ssa etunenässä ajamassa Israelin vastaisia pakotteita.

Käsien päällä istumista

Kivelä myös painottaa sitä, että akuuttien kriisien aikana ei voida unohtaa taustalla eteneviä pitkäkestoisia katastrofeja. Hän viittaa kuluvan kesän ennätyshelteisiin, jotka ovat tappaneet tuhansia ihmisiä Euroopassa.

– Hallituksen ilmastopolitiikka on ollut kaksi vuotta käsien päällä istumista. Kun kaksi keskeistä ja pitkään odotettua ilmastopoliittista ohjelmaa sitten julkaistiin, teki hallitus sen keskellä kesälomakautta väistääkseen yhteiskunnallisen keskustelun, Kivelä sanoo.

Kivelän mukaan aidosti uusia toimia ei ohjelmissa edelleenkään esitetä ja päästövähennystavoitteiden saavuttamisen suhteen hallitus toivoo voivansa luottaa erilaisiin joustomekanismeihin.

– Hallituksen ilmastopolitiikkaa voisi kiteytetysti luonnehtia epätodennäköisyyksiin perustuvaksi haihatteluksi. Lopputulos? Ongelmat pahenevat, kustannukset nousevat, eikä tavoitteita saavuteta, Kivelä sanoo.

”Kristillisdemokraattien lähimmäisenrakkaus taas ei ulotu edes hengiltä nääntyviin gazalaislapsiin.”

– Oikeisto on ideologisella ja eriarvoisuutta syventävällä politiikallaan pahentanut Suomen tilannetta lähes jokaisella kestävyyden mittarilla, Kivelä lopettaa.

Vanhanaikaista politiikkaa

Oululainen Jessi Jokelainen arvosteli Orpon hallituksen politiikkaa vanhanaikaiseksi.

Hänkin muistutti siitä, että Orpon hallituksen tekemä suojaosien poisto on ajanut tuhansia osa-aikatyöläisiä täyteen työttömyyteen.

– Suuria lukuja on kieltämättä saatu aikaan, kun työttömiä on liki 300 000 ja valtion velkaa on kasvatettu entisestään, Jokelainen sanoo.

Jokelainen vertasi hallituksen menoa irlantilaisen kirjailijan Samuel Beckettin klassikkoon Huomenna hän tulee.

– Orpon hallitus elää farssia, jossa nousukautta odotellaan saapuvaksi ihan koska tahansa, vaikka näillä toimilla se ei saavu koskaan, Jokelainen sanoo.

– Hallitus ei toimi olemassa olevien realiteettien mukaisesti, vaan yrittää rakentaa yhteiskuntaa, jota ei ole enää olemassakaan. Menneen maailman menetelmillä ei voi rakentaa kestävää tulevaisuutta, ja siksi hallitus epäonnistunut tavoitteissaan.

Kansanedustajan mukaan suomalainen yhteiskunta tarvitsee toisenlaista suuntaa.

– Lähitulevaisuudessa on luovuttava sieltä täältä leikkaamisesta ja tehtävä pitkän aikavälin tekoja. On käytettävä rajalliset resurssimme viisaasti ja turvattava hyvinvointivaltion perusta, keskusteltava perustulosta ja tarjottava ihmisille aikaa, hyvinvointia ja työtä.

Israel pois urheilusta

Turkulainen Timo Furuholm pitää räikeänä epäkohtana sitä, että samalla kun Israel murhaa palestiinalaisia urheilijoita, voivat israelilaiset joukkueet ja urheilijat osallistua kansainvälisiin urheilutapahtumiin.

– Siksi vaain, että tuore urheiluministeri Mika Poutala (kd.) tuomitsee Israelin toimet ja kerää kokoon suomalaiset urheilujärjestöt sekä lajiliitot ja alkaa ajamaan Israelin sulkemista kaikista kansainvälisistä urheilutapahtumista, Furuholm sanoi Tampereen kokouksessa.

Hänen mukaansa puheet urheiluhengestä ja sen voimasta ovat tekopyhiä niin kauan kuin samaan aikaan hyväksytään lasten, siviilien ja urheilijoiden murhaaminen.

– Hallitus on onnistunut kerta toisensa jälkeen nakertamaan Suomen ulkopoliittisia perusperiaatteita ja vaikenemaan kansanmurhan edessä, entinen jalkapallon ammattilainen sanoi.

– Asekauppa Israelin kanssa ja tiivistyvä puolustusyhteistyö Yhdysvaltojen kanssa ovat ajaneet ulkopolitiikkamme pisteeseen, jossa kohta kaksi vuotta siviilejä tappanut ja näännyttänyt Israel voi jatkaa toimiaan ja maamme johto ei ole valmis toimimaan. Sekä arvot että realismi ovat hukassa.

Furuholmin arvioi, että hallituksen suoritus on surullinen: Suomi ei ole vaatinut EU:n ja Israelin välisen assosisaatiosopimuksen jäädyttämistä, hallitus ei valmistele Palestiinan tunnustamista eikä gazalaisia lapsipotilaita olla valmiita evakuoimaan. Myös asekauppa Israelin kanssa voi jatkua.

– Kokoomuksen ja RKP:n ”sivistysporvarit” katsovat vierestä, kun historian kirjoihin kirjoitetaan traaginen ja monella tapaa täysin epäinhimillinen kappale Gazan kaistalla. Kristillisdemokraattien lähimmäisenrakkaus taas ei ulotu edes hengiltä nääntyviin gazalaislapsiin.

Kohti rauhaa Ukrainassa?

Toinen turkulainen kansanedustaja, Johannes Yrttiaho puhui Ukrainan sodasta. Hän arvioi, että sotaan osallistumattomien YK:n jäsenmaiden rauhanturvaajat voisivat tuoda kestävän rauhan Ukrainaan

– Washingtonin keskustelut Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä olivat paljon merkittävämmät kuin Suomessa on tahdottu myöntää, hän sanoi kesäkokouksessa.

– Vielä viime syksynä rauhasta puhuminen oli Suomessa vaikeaa. Ei se helppoa ole ollut sen jälkeenkään. Washingtonin tapaamiset suurvaltojen välillä ovat kuitenkin varma merkki siitä, että rauhaa kohti nyt kuljetaan.

Hän kuitenkin arvostelee Washingtonin kokoukseen osallistuneiden Euroopan päämiesten suunnitelmia.

– Valkoisen talon porstuassa odottaneiden ns. halukkaiden koalition maiden suunnitelmat turvatakuista eivät kuitenkaan vaikuta olevan realistisella pohjalla, Yrttiaho sanoi.

Hän totesi, että turvatakuut ja mahdolliset rauhanturvajoukot eivät todennäköisesti voi olla sodan osapuolia aseistaneiden ja siis sotaan osallisten maiden vastuulla.

– Rauhanturvajoukot tulisi koota YK:n toimesta sellaisista jäsenmaista, joilla tätä rasitetta ei ole, Yrttiaho sanoi.

Sota heikentää taloutta

Yrttiaho arvioi lisäksi, että sotilaallinen liittoutuminen on tarkoittanut paitsi Suomen kansainvälisen aseman heikkenemistä, myös Suomen talouden matalasuhdanteen pitkittymistä.

– Taustalla on talousmaantiede. Lähialueen markkinat on suljettu ja toivo ripustettu valtameren takaiseen talouteen, hän sanoi.

– Nyt Yhdysvallat kuitenkin korottaa tullimuurejaan vetääkseen eurooppalaisten yhtiöiden tuotannon omalle maaperälleen. Se sitoo Euroopan valtiot hyvin kalliiseen energiayhteistyöhön sekä vielä massiivisempiin asehankintoihin yhdysvaltalaisilta yhtiöiltä.

Hän arvioi, että Orpon oikeistohallitusta kannattelee enää pelkoja, muukalaiskammoa ja militarismia lietsova sotaisa politiikka.

– Kaiken pohjalla on Nato-jäsenyys. Kesällä asetettu viiden prosentin puolustusmenotavoite voi tarkoittaa Suomelle 2035 mennessä jopa 20 miljardin sotilasbudjettia. Isku hyvinvointivaltion rakenteisiin on tällä vauhdilla murskaava, uhattuna ovat suomalaisten palvelut, turvaverkot, jopa eläkevarat ja eläkkeet, Yrttiaho varoitti.