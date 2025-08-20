Helsingin Vasemmistoliitto esittää Minja Koskelalle jatkoa puolueen puheenjohtajana. Koskela on ilmoittanut olevansa valmis jatkamaan tehtävässä. Puolueelle valitaan uusi puheenjohtajisto puoluekokouksessa marraskuussa.

– Minja on puolueen puheenjohtajana toimiessaan osoittanut, että hän on pystyvä, paneutunut ja erittäin motivoitunut hoitamaan puolueen puheenjohtajan tehtävää, Helsingin Vasemmistoliiton puheenjohtaja Katri Kangas sanoo yhdistyksen tiedotteessa keskiviikkona aamupäivällä.

– Hän on niin kansanedustajana kuin puolueen johdossa vastustanut määrätietoisesti ja väsymättä hallituksen läpi ajamia leikkauksia, jotka ovat vaikeuttaneet laajan ihmisjoukon elämää opiskelijoista eläkeläisiin, ja tuonut ansiokkaasti esiin tapoja tehdä oikeudenmukaista, solidaarista ja samalla ympäristön kannalta kestävää politiikkaa.

ILMOITUS ILMOITUS

”Minjan johdolla on hyvä jatkaa kohti seuraavia eduskuntavaaleja.”

Kangas mainitsee lisäksi puolueen kannatuksen positiivisen nousuvireen. Tänään keskiviikkona julkaistun Helsingin Sanomien kyselyn mukaan vasemmistoliiton kannatus on nyt 10 prosenttia. Luvussa on nousua kuukauden takaisesta kyselystä 0,2 prosenttiyksikköä. Eduskuntavaaleissa runsas kaksi vuotta sitten vasemmistoliiton tulos oli 7,1 prosenttia.

– Minjan johdolla on hyvä jatkaa kohti seuraavia eduskuntavaaleja, Kangas sanoo.

Helsinkiläinen Koskela on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja toisen kauden kaupunginvaltuutettu. Vasemmistoliiton puoluevaltuusto valitsi Koskelan vasemmistoliiton puheenjohtajaksi neuvoa-antavan jäsenäänestyksen jälkeen lokakuussa 2024.

Vasemmistoliiton puoluekokous järjestetään 21.–23. päivä marraskuuta Vantaalla. Puoluekokouksessa keskustellaan ja päätetään puolueen linjauksista, ohjelmista ja muista merkittävistä asioista sekä valitaan puolueen johto puoluekokousten väliselle ajalle.

Aiemmin puoluejohtoon on ilmoittautunut Miikka Kortelainen. Hän pyrkii varapuheenjohtajaehdokkaaksi.