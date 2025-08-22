Nuorten tekemät ryöstörikokset ovat romahtaneet Helsingissä. Asiasta kerrottiin keskiviikkona Uudessa Jutussa.

Ryöstelyn vähentymiseen syynä on muun muassa se, että poliisissa on viime aikoina keskitytty entistä tehokkaammin nuorten vakavien rikoskierteiden katkaisemiseen, Uudessa Jutussa kirjoitettiin.

Alaikäisten ryöstöjen määrän vähentyminen kertoo siitä, että olemme onnistuneet katkaisemaan nuorten vakavia rikoskierteitä yhteistyössä Helsingin kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, arvioi rikostutkintayksikön johtaja, rikosylitarkastaja Markku Heinikari puolestaan poliisin heinäkuussa julkaisemassa tiedotteessa

Tapauksesta herää yksi kysymys: miksi poliisi halusi kätkeä myönteisen kehityksen tiedotteessaan? Vaikka ansio ei yksin poliisin olekaan, luulisi rikosten vähenemisen olevan hehkuttamisen arvoista. Etenkin prosentuaalisesti ryöstörikokset ovat romahtaneet: 15–17-vuotiaiden osalta vähennystä viime vuodesta 34,37 prosenttia ja alle 15–vuotiaiden kohdalla 71,42 prosenttia.

Todella isoa prosentuaalista laskua selittää myös se, että vakavia rikoksia tekeviä nuoria on hyvin vähän. Tämä todettiin Uuden Jutun audiojutussa. Valtaosalla nuorista menee todella hyvin.

Erinomaisen kehityksen luulisi olevan ison uutisen arvoinen. Hehkutuksen sijaan asia kuitattiin lyhyesti pitkän tiedotteen loppupuolella. Tiedote oli otsikoitu ”Helsingin poliisi saapuu paikalle nopeammin ja selvittää suuremman osan rikoksista”.

Poliisin kikka toimi. Ennen Uutta Juttua nuorisorikollisuuden laskua ei juuri ollut tiedotusvälineissä käsitelty.

Tapaus ei kerro hyvää toimittajista, saati poliisista. Poliisi haluaa ilmiselvästi painottaa uhkia, jotta rahahanat pysyvät auki. Helsingin poliisilaitos on myös siirtänyt puheen ennaltaehkäisystä rikollisuuden torjuntaan.

Toimittajille tapaus on jälleen osoitus, että viranomaisten viestintäkikat pitää osata tunnistaa. Samoin toimittajien on hyvä muistaa, että hyvät uutiset ovat myös uutisia