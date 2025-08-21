Vasemmistolainen JVP-puolue on ollut vallassa Sri Lankassa nyt reilu puoli vuotta. Ensin viime vuoden syyskuussa puolueen johtaja Anura Kumara Dissanayake monien yllätykseksi voitti presidentinvaalit. Voittokulku jatkui pari kuukautta myöhemmin pidetyissä parlamenttivaaleissa, joissa JVP:n ja parinkymmenen muun vasemmistolaisen järjestön yhteenliittymä sai yli kaksi kolmasosaa parlamentin paikoista ja muodosti hallituksen.

Marxilais-leniniläiseksi tunnustautuva puolue lupasi kamppailla korruptiota vastaan ja kohentaa maan köyhimpien kansanosien elinoloja.

Edellisissä parlamenttivaaleissa vuonna 2020 Janatha Vimukthi Peramuna -puolue eli Kansan vapautusrintama sai kolme prosenttia äänistä ja kolme kansanedustajan paikkaa.

Puolessa vuodessa ei vielä ehdi saada paljoakaan aikaan, mutta srilankalaisten keskuudessa JVP on hyvin suosittu ja odotukset ovat suuret. Monet puhuvat pitkään odotetusta ”järjestelmän muutoksesta”.

– JVP:n johtajat ovat koulutettuja ja rehellisiä ihmisiä, arveli pienen perhehotellin omistaja Sri Lankan etelärannikolla.

JVP:n vaalivoittoja avittivat maan aiempien johtajien väärinkäytökset, jotka lopulta johtivat kaikkien aikojen talouskriisiin ja kansannousuun.

Presidentti Mahinda Rajapaksa ja hänen veljensä Gotabaya hallitsivat Sri Lankaa yhdessä ja erikseen lähes parinkymmenen vuoden ajan ja siirsivät yhteistä omaisuutta perheelleen ja sukulaisilleen. Ulkomaanvelka kasvoi, ja lainojen lyhennyksiin ei ollut enää rahaa.

Vuoden 2022 talouskriisin aikana sähköt olivat poikki ja ihmisillä oli pulaa ruuasta ja lääkkeistä. Samaan aikaan Sri Lankan pääkaupungin Colombon katuja suljettiin, jotta Mahinda Rajapaksan pojat pääsivät ajamaan urheiluautoilla kilpaa.

Mielenosoittajat pystyttivät presidentinkanslian eteen telttaleirin, ja kesällä 2022 protestoijat valtasivat presidentin virka-asunnon. Uutisissa näytettiin videoita presidentin uima-altaassa juhlivista ihmisistä.

Monet kansannousussa mukana olleet liittyivät JVP:n ympärille perustettuun kansanliikkeeseen. Mukana oli ay-aktiiveja, lääkäreitä, virkamiehiä, yliopisto-opettajia ja eri alojen taiteilijoita.

Sri Lankan nuoriso- ja urheiluministerin Sunil Gamagen mielestä JVP:n hallituksen suurin tähänastinen saavutus on poliittisen kulttuurin muutos. Ministerin mukaan puolue on onnistunut pysäyttämään maassa rehottaneen korruption ja käynnistänyt tutkinnan aiempien hallitusten väärinkäytöksistä.

Valtion varojen tuhlausta on vähennetty. Kun aiemmin hallituksissa saattoi olla 60 ministeriä, nykyisessä hallituksessa on 22 ministeriä.

Gamagella itsellään on virka-autona vaatimaton lavamaasturi, eikä hän tarvitse turvallisuusjoukkoja huolehtimaan turvallisuudestaan.

JVP:n ministerit ja kansanedustajat siirtävät palkkansa puolueen ylläpitämään sosiaalityön rahastoon, joka puolestaan jakaa rahaa piirijärjestöjen paikallisiin tukihankkeisiin.

Vielä 1980-luvulla JVP yritti tavoitella sosialismia aseellisella taistelulla. Armeijan kostoiskuissa surmattiin tuhansia puolueen kaadereita.

Nyt nuorisoministeri Sunil Gamage sanoo, ettei sosialistista talousjärjestelmää ole yksiselitteisesti määritelty.

– Niinpä pitää parantaa ihmisten elinoloja olemassa olevassa talousjärjestelmässä eli soveltaa marxilais-leninismiä olemassa olevaan tilanteeseen.

Toistaiseksi JVP:n hallitus on korottanut minimipalkkoja, palauttanut aiemmin leikattuja sosiaalietuuksia ja kiristänyt rikkaiden verotusta.

Samaan aikaan talous pitää saada kuntoon, ja talouskasvun moottoreita ovat yksityiset yritykset.

Tukea on luvattu paikallisen teollisuuden, tietotekniikan ja maatalouden kehittämiseen. Turismista saadut tulot ovat lähteneet jo kohentumaan.

Sri Lankan vientituloista lähes puolet tulee vaatetuotannosta, Victoria’s Secretin muotialusvaatteista ruotsalaisen Blåkläderin työvaatteisiin. Tuhatkunta tekstiilitehdasta ovat iso työllistäjä, ja vaatetehtaiden työoloja pidetään varsin hyvinä.

Sri Lanka on myös maailman toiseksi suurin teen viejä. Teetä viljellään valtavilla plantaaseilla. Työ on raskasta ja heikosti palkattua. Teetilojen työläiset kuuluvat pääasiassa maan tamilivähemmistöön.

JVP:n hallitus neuvottelee parhaillaan Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa miljardien dollarien tukipaketin ehdoista. JVP haluaa kohdentaa säästöt uudelleen niin, etteivät köyhimmät kansanosat joudu kärsimään. Puolue vastustaa myös valtionyhtiöiden yksityistämistä.

– Yksityistämisen sijasta yhtiöt tulee tehdä tuottaviksi, Sunil Gamage toteaa.

Vesihuoltoa, sähköyhtiötä, lentokenttiä ja satamia ei ministerin mukaan ainakaan tulla yksityistämään, eikä myöskään valtion omistamia pankkeja.

Nuorisoministerinä Sunil Gamage haluaa perustaa joka kylään nuorisokeskuksen, joissa nuoret voivat opetella tietotekniikkaa ja englantia ja katsella elokuvia.

– Tavoitteena on kasvattaa sivistyneitä nuoria, ministeri kuvailee.

Myös urheilua tulee tukea paikallistasolla, mieluiten oman kylän tai kaupunginosan urheiluseurassa.

Sri Lankassa on 74 eri lajiliittoa, ja urheiluministerin mukaan ne ovat kaikki korruptoituneita. Pelkästään Sri Lankan krikettiliitolla on enemmän rahaa kuin koko urheiluministeriöllä, mutta rahat menevät johtajien palkkoihin.

– Tärkeintä on, että myös köyhien perheiden lapset pääsevät osallistumaan urheilutoimintaan.