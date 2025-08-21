ILMOITUS ILMOITUS

Miesten koripallon EM-turnaus lähenee. Susijengi aloittaa kisat ensi keskiviikon Ruotsi-pelillä Nokia Arenalla Tampereella. Sitten vastassa ovat järjestyksessä Iso-Britannia, Montenegro, Liettua ja Saksa. Lohkon neljä parasta maata pääsee pudotuspeleihin Riikaan.

Valmistelu on rullannut hyvin. Pelaajat ovat terveenä (vihdoin myös suurlupaus Miikka Muurinen), ja ennakkopeleissä on kaadettu Belgia kahdesti kotona ja Puola kerran vieraissa. Selvin eroin: Belgia ensin 43 ja sitten 18 pisteellä, Puola yhdeksällä pisteellä. Varsinkin Lauri Markkanen on pitänyt kovaa tahtia, pistekeskiarvolla 40,3 per peli. Lukema on poikkeuksellisen korkea – hyvä niin, mutta saa jo kysymään, kuinka paljon Susijengin peli on NBA-sankarimme varassa.

Tämän illan viime harjoitukseen Espoon Metro Areenalle Susijengiä vastaan juoksi taas Puola, kolmen vuoden takainen EM-nelonen. Tunnelma hallissa oli odottava, jopa hieman jännittynyt, mutta pelin käynnistyessä alkoi katsomossa pitää sopivasti ääntä 5 017 Susifania.

Päävalmentaja Lassi Tuovi heitti aloitukseen viisikon Miro Little–Sasu Salin–Mikael Jantunen–Lauri Markkanen–Elias Valtonen. Little siis korvasi yleensä aloittavan Edon Maxhunin, jolla oli tänään leopäivä.

Salin räppäsi heti kärkeen kaksi kolmosta! Valtonen seurasi: 9–3. Sudet hallitsi, ja 5 minuutin jälkeen johto oli 16–8. Puolan sai viidennen joukkuevirheen 6 minuutin kohdalla.

Suomen dominoidessa taisteltiin kohti pikkutaukoa. Puola koetti hakea ryhtiä aikalisältä, mutta ensi neljännes meni kotijoukkueelle 27–19. Hyökkäyksessä kuvioitiin pariinkin kertaan oikein mallikkaasti, mutta yllättäen Markkanen ei saalistanut pistettäkään.

Toiselle jaksolle kehään hyppäsi Muurinen – ja blokkasi heti korkealta. Siitä yleisö tykkäsi. Markkanen merkkautti ensimmäiset pisteensä 11½ minuutin jälkeen, vapareista. Muurisen donkkiin päättynyt läpiajo herätti yleisön kunnolla, ja etenkin kun hän pisti heti perään sisään kolmosen.

Kun Puola upotti pari nättiä kolmosta nailoniin, Tuovi pyysi 15. minuutin tietämissä aikalisän, 36–31-johdossa. Olivier Nkamhouan ja Jacob Grandisonin kolmoset veivät tilanteen 44–36:een, ja Puolan mietintätauolle.

Kohta Valtosen kulmakolmonen ja vapari venyttivät eron 12 pisteeksi.

Avauspuoliskon lopulla Markkanen pudotti pussiin pelin ensi kolmosensa. Huojentavaa… Piste-ero tauolle venähti jopa 19 pisteeksi: 62–43. Suomi puolusti tiukoin ottein. Hyökkäyksessä kolmoset onnistuivat peräti 65-prosenttisesti (11/17), siis harvinaisen tarkasti.

Valtonen oli tehtaillut 11, Nkamhoua 8, Jantunen ja Muurinen 7 pistettä (peliaikaa vain 6:16). Levypalloissa Suomi johti 11–9, riistoissa 5–2. Puolan ykkönen oli jenkkivahvistus Jordan Loyd, 17 pistettä.

Jälkipuoliskolle juoksi terhakampi Puola, joka veti alkuun 8–0-jakson. Sudetkin sai taas juonesta kiinni, ja Puolan koutsi Igor Milicic otti ryhmänsä aikalisälle.

Kolmas jakso eteni tasapäisesti. Puoli tuntia täyttyi tilanteessa 84–67.

Päätösneljännes alkoi rauhallisesti, vuorokorein. Ero pidettiin yli 10 pisteessä, ja 35 minuutin jälkeen oltiin jo 95–75-luvuissa. Voitto oli kääntynyt Susille.

Sadan pisteen rajan sai rikkoa sisään juuri tullut Mustapha Amzil, joka tekaisi hetkessä 5 pistettä.

Loppuvihellys tuli numeroissa 106–87.

Susijengin EM-kenraaliharjoitus oli harmoninen. Ei pahasti notkahtavia jaksoja, vaan veto pysyi tasaisen tiiviinä läpi ottelun. Tampereen kisoihin voidaan lähteä luottavaisesti.

Kaksinumeroisille ylsivät Nkamhoua (18 pistettä), Valtonen (16), Markkanen (10) ja Grandison (10). Joukkue pelasi mainiosti leveällä rintamalla. Tasaisuutta tarvitaankin viiden pelin raskaassa lohkovaiheessa.

Levyrit menivät lopulta lähes tasan (30–29) ja riistot Suomelle 9–6. Kolmosheitoissa Suomi keikkui upeasti 55,6 prosentissa (15/27) Puolan 34,4:ää (11/32) vastaan. Kaukaa tehtiin 12 pistettä enemmän kuin Puola.

Ensi keskiviikon avauspelissä Ruotsia vastaan pallo heitetään ylös klo 20.30. Niin Ruotsi-pelistä kuin neljästä muustakin ottelusta Kansan Uutiset raportoi lukijoille, tuoreeltaan paikan päältä.

Luvassa on viikko jännitystä, urheilun juhlaa.