Havannalainen Joel Álvarez jäi koukkuun voimakkaisiin huumeisiin jo 16-vuotiaana. Moni nuori Kuubassa on jäänyt kiinni crackiin, metamfetamiiniin, kokaiiniin sekä “químico”-nimellä tunnettuun halpaan ja erittäin vaaralliseen synteettiseen huumeeseen.

– Químico oli viimeisin huume, johon jäin kiinni. Se, mitä kemikaaleja siihen sumutetaan, vaihtelee, ja tekee siitä hyvin epävarman huumeen. Se on niin halpa, että sitä pystyy käyttämään päivittäin, joten siihen jää nopeasti koukkuun, nyt 20-vuotias Joel kertoo.

Alle dollarin hintainen químico sisältää myrkyllisiä ainesosia, kuten metanaalia, karbamatsepiinia ja eläinlääkinnässä käytettäviä puudutteita, jotka suihkutetaan kasvipohjaan tai pieneen paperinpalaan, joka sitten poltetaan.

Jo huumeiden hallussapidosta voi saada vankeutta yhdestä kolmeen vuoteen.

Químico muistuttaa monessa mielessä Suomessa yleistynyttä Alfa-PVP:tä eli peukkua. Molemmat ovat synteettisiä huumeita, joiden vaikutusaika on lyhyt ja ne ovat äärimmäisen vaarallisia.

– Químico on kuin pommi. Ensimmäisen vedon jälkeen tuntuu kuin räjähtäisi. Vaikutus kestää vain noin 20 minuuttia, ja se jättää sinut täysin lamaantuneeksi.

Aluksi Joelille tarjottiin huumetta, mutta pian hän osti sitä itse ja käytti sitä päivittäin. Käyttö aiheutti vakavia terveysongelmia.

– Tunsin, että kehoni kuolee. En jaksanut mennä ulos, tyttöystäväni jätti minut, sain finnejä, immuunijärjestelmäni romahti, en saanut unta ja olin jatkuvasti vainoharhainen. Yritin jopa useasti itsemurhaa yliannostuksella. Silloin päätin hakea apua.

Valtaosa huumeista tulee ulkomailta

Kuuban sisäministeriön huumeiden vastaisen viraston johtaja Juan Carlos Poeyn mukaan Kuubassa on tunnistettu jo 45 erilaista synteettistä kannabinoidia, kun maailmalla niitä on noin 250.

Kuuban poliisin mukaan maassa takavarikoitiin vuonna 2024 yhteensä 1 051 kiloa huumeita. Suurin osa saapui meri- tai muita kansainvälisen huumekaupan reittejä. 30:ssa lentokentällä tapahtuneessa etsinnässä takavarikoitiin yli 90 kiloa huumeita. Määrästä 25 kiloa takavarikoitiin Havannan José Martí -lentokentällä, joka on maan vilkkain kenttä.

Havannan kansainvälisen lentokentän tullin johtaja Jorge Bubairen mukaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla on paljastunut ainakin viisi huumekaupparikosta sekä yli 300 henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua huumausainerikosta.

9,7 miljoonaa asukkaan Kuubassa yli 1 000 henkilöä sai vuonna 2024 rangaistuksen huumeisiin liittyvästä toiminnasta. Lisäksi löydettiin 105 laittomasti viljeltyä marihuanakasvustoa.

Kuuban rikoslakien mukaan huumeiden valmistuksesta, salakuljetuksesta tai käytön helpottamisesta voi saada vankeutta neljästä jopa 30 vuoteen. Myös kuolemantuomio on mahdollinen.

Nuorten hoitomahdollisuudet

Kaksi vuotta sitten Joel päätti hakea apua julkisesta terveydenhuollosta, jossa hän sai psykiatrista hoitoa muutaman viikon ajan. Hän kuitenkin jätti hoidon ja päätti lopettaa käytön itse. Toistaiseksi se on toiminut.

Monille nuorille hoito tarkoittaa jatkuvia takapakkeja ja tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Kuuban terveysministeriö tarjoaa maksutonta, anonyymiä puhelinneuvontaa ympäri vuorokauden sekä yhteisöissä tapahtuvaa valistusta nuorten riskitietoisuuden lisäämiseksi.

– Meidän tehtävämme on tarjota oikea hoito ilman leimaamista. Tämä on yksilöllinen sairaus, jota perheet eivät aina osaa käsitellä, Kuuban terveysministeriön mielenterveyspäällikkö Carmen Borrego sanoo.

Maan sairaaloissa toimii myös nuorten vieroituskeskuksia. Hoidon jälkeen nuorten yhteiskuntaan paluu tapahtuu työministeriön ja koulutusministeriön yhteistyöllä, sillä moni on syrjäytynyt ja jättänyt opinnot tai työelämän.

– Riippuvuudesta toipuminen on elämän pituinen projekti, koska huumeet vievät ajan, joka pitäisi käyttää muiden asioiden saavuttamiseen, Borrego sanoo.

Sosiaalipalveluiden johtaja Belkys Delgado Cáceres kertoo, että hoidon jälkeen sosiaalityöntekijät tukevat nuoria tarjoamalla heille työtä tai aineellista apua, jotta he pääsevät takaisin yhteiskuntaan.

Joel uskoo perheen olevan ratkaiseva tekijä toipumisessa.

– Kun perhe ei tuomitse eikä syyllistä, se auttaa. Kuubassa on paljon tabuja. Jos asiasta ei puhuta, ongelma jatkuu.

Nollatoleranssi huumeita vastaan

Huumeiden käytön ja salakuljetuksen lisääntyessä Kuuban hallitus avasi heinäkuussa 2025 kansallisen huumeiden havainnointi- ja ehkäisykeskuksen. Se yhdistää tiedonhallinnan, tutkimuksen ja varhaisen varoituksen järjestelmät.

Kuuba noudattaa nollatoleranssia huumeidenkäytön ja salakuljetuksen suhteen, ja rikoslaki vuodelta 2022 kiristi rangaistuksia entisestään.

Lähes kahden vuoden vieroituksen läpikäynyt Joel suhtautuu myönteisesti kannabiksen laillistamiseen, mutta Kuuban viranomaiset ovat jyrkästi sitä vastaan.

– Emme halua, että huumeiden käyttö tulee osaksi kansan kulttuuria. Siksi suosimme nollatoleranssia, joka ei salli huumeiden käyttöä, mainontaa eikä salakuljetusta, Jorge Bubaire sanoo.