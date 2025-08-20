Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela arvioi,että pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen tekemä työttömyysturvan lapsikorotusten poistaminen on osoittautunut tuhoisaksi ja korotukset pitäisi palauttaa välittömästi.

Koskela puhui asiasta vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Tampereella.

Ilman lämmintä ateriaa

”Hallitus ei kykene muuhun kuin riitelyyn.”

Koskela pitää työttömyysturvan lapsikorotusten poistamista yhtenä Orpon hallituksen haitallisimmista ja julmimmista leikkauspäätöksistä. Pelkästään tällä päätöksellä leikattiin 150–285 euroa työttömien vanhempien toimeentulosta.

– Samalla, kun rikkaiden veroja alennetaan, yhä useampi lapsi joutuu elämään viikonlopun ilman lämmintä ateriaa, hän sanoi.

Koskela korosti, että vasemmistoliitto ei hyväksy sitä, että köyhyys ja nälkä yleistyvät suomalaisissa lapsiperheissä.

– Siksi yksi meidän keskeisistä tavoitteistamme on lapsikorotuksen palauttaminen työttömyysturvaan, hän lupasi.

– Se olisi hyvin kohdentuva ja tehokas toimi lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.

Hän laskee, että lapsikorotuksen kustannukset olisivat noin 70 miljoonaa vuodessa.

– Vertailun vuoksi hallitus tuki viime vuonna turkistarhausta noin 50 miljoonalla eurolla, Koskela sanoi.

Kylmä kyyti jatkuu

Koskela suomi kovin sanoin myös valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) budjettiesitystä.

− Budjetti sisältää kylmää kyytiä samoille ryhmille, joita hallitus on jo kurittanut: pienituloisille, työttömille ja vähävaraisille perheille, hän sanoi.

Koskela korosti, että vasemmistoliitto valitsisi toisin.

− Me laittaisimme yksityisille terveysjäteille ojennetut eurot julkisiin terveyspalveluihin. Me säätäisimme miljonääriveron sosiaaliturvan leikkaamisen sijaan. Toisin kuin Riikka Purra, me valitsisimme mieluummin vahvan sairaalaverkon kuin halvemman kaljan, hän sanoi.

− Me olemme luvanneet, että seuraavan kerran kun olemme hallituksessa, tulemme palauttamaan aikuiskoulutustuen ja aloittamaan suojaosien palautuksen.

Paluu 90-luvulle

Koskela totesi olevansa laman lapsi ja vertasi nykytilannetta 90-luvun lamaan.

– Vasemmistoliitto ei suostu toistamaan 90-luvun laman virheitä. Leikkaukset, jotka silloin lapsiin ja nuoriin kohdistettiin, ovat maksaneet yhteiskunnalle takautuvasti korkojen kanssa, hän muistutti.

– Minun ikäluokkani on aikuisiällä joutunut paikkaamaan sitä vajetta, jota me lapsina ja teini-ikäisinä kohtasimme, kun kodit menivät rikki ja julkiset turvaverkot romutettiin.

Koskela totesi mielenterveyspalvelujen, kuntoutuksen ja syrjäytymisen tulleen kalliiksi euroissa laskettuna, mutta ennen kaikkea inhimillisesti.

– Siihen meillä ei ole varaa, hän sanoi ja totesi Orpon hallituksen jo toistaneen 90-luvun laman virheet.

– Lastensuojelusta, koulutuksesta, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä sosiaaliturvasta on leikattu, hän luetteli.

– Työttömyys on kasvanut ja pitkäaikaistyöttömyys on jo lähes 90-luvun laman tasolla. Asunnottomuus on kääntynyt nousuun ja nälkä on palannut Suomeen. Se näkyy muun muassa nälkäisinä lapsina, jotka tulevat ilman aikuista ruoka-apuun.

– Politiikka on valintoja, ja tämä hallitus on valinnut ottaa köyhimmiltä ja antaa rikkaimmille.

Kiusallista jahkailua

Koskela nosti esiin myös Palestiinan tunnustamisen.

– Läpi kesän olemme joutuneet seuraamaan kiusallista jahkailua asiasta, jonka tulisi olla päivänselvä: Palestiinan valtio on tunnustettava, ja se on tunnustettava nyt. Gazassa lapsia kuolee nälkään ja Israel tappaa siviilejä jopa avustuspisteillä, hän sanoi.

– Viime keväänä pääministeri Orpo lupasi eduskunnan edessä, että “Suomi tekee kaikkensa”. Se ei pidä paikkaansa. Hallitus on kykenemätön toimimaan ja Orpo on kykenemätön johtajamaan.

– Koska hallitus ei kykene muuhun kuin riitelyyn, tulisi valtioneuvoston antaa asia pikimmiten eduskunnalle. Lisäksi tarvitaan konkreettisia keinoja: assosiaatiosopimus EU:n ja Israelin välillä on jäädytettävä ja asekauppa Israelin kanssa on lopetettava.