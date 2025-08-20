Vasemmistoliiton europarlamentaarikon Li Anderssonin mukaan Suomi ja Eurooppa ovat harvoin olleet yhtä suuren suunnanmuutoksen tarpeessa kuin nyt. Andersson puhui tänään keskiviikkona vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Tampereella.

– Maailma suorastaan huutaa toimijoita, jotka selvästi ja johdonmukaisesti seisovat toisenlaisen vaihtoehdon puolella kuin mitä maailman autoritaariset johtajat edustavat. Toimijoita, jotka puolustavat demokratiaa, ihmisyyttä ja oikeudenmukaisuutta, Andersson sanoo.

Hän painotti sitä, että autoritaaristen johtajien aseman vahvistuminen maailmalla haastaa demokratiaa, ilmastotyötä ja kansainvälistä oikeutta aiempaa enemmän.

”Nykyisiltä johtajilta puuttuu sekä rohkeus ideoida että kyky toteuttaa.”

– Harvoin on ollut näin iso tarve visiolle siitä, mitä eurooppalaisen projektin pitäisi edustaa. Samaan aikaan nykyisiltä johtajilta puuttuu sekä rohkeus ideoida että kyky toteuttaa, sanoo Andersson.

Euroopan tulisi Anderssonin mielestä ottaa johtajuutta ilmastopolitiikassa ja ilmastosiirtymässä. Samalla rahoitusta tulisi ohjata pois Yhdysvaltojen aseteollisuudesta Euroopan omien kyvykkyyksien kehittämiseen.

Hän vaatii myös, että teknologisia riippuvuuksia pitäisi vähentää investoimalla julkiseen digitaaliseen infrastruktuuriin.

– Olemme vasemmistoliitossa esittäneet, että ilmastoinvestoinneille luodaan samanlainen poikkeuskohtelu kuin puolustusinvestoinneille. Lisäksi yritysvastuusääntelyn, hyvinvointivaltion ja työntekijöiden turvaverkkojen purkamisen sijasta näitä rakenteita tulee vahvistaa ja kehittää, hän sanoo.

Kansainvälisessä politiikassa EU ei voi Anderssonin arvion mukaan enää koskaan olla uskottava sääntöpohjaisen järjestelmän puolestapuhuja, ellei se nyt pysty konkreettisiin tekoihin palestiinalaisten kansanmurhan lopettamiseksi. Sama pätee Suomeen, joka ei ole Anderssonin mielestä tehnyt mitään.