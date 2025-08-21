Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen tyrmää puheet siitä, että vastuu vanhusten hoivasta siirtyisi omaisille.

– Ikäihmisten hoito ei saa jäädä kiinni omaisten taloudellisista voimavaroista tai mahdollisuudesta osallistua hoitoon. Väestön ikääntyessäkin ihmisarvoinen vanhuus voidaan turvata kaikille, kunhan hyvinvointivaltion rahoituspohjasta huolehditaan, sanoi tänään torstaina Tampereella vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

Lisää rahaa

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä painottaa torstaina lähettämässään tiedotteessa, että ikäihmisten oikeutta vanhuspalveluihin tulee vahvistaa ja hyvinvointialueiden resursseja lisätä sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen että kotihoidon kehittämiseksi.

Ryhmä muistuttaa siitä, että esimerkiksi Ruotsiin verrattuna Suomen vanhuspalveluiden on arvioitu olevan 1–2 miljardilla eurolla alimitoitettuja.

– Orpon ja Purran hallitus lähti ensitöikseen leikkaamaan vanhuspalveluiden hoitajamitoituksesta, mikä on johtanut henkilöstön irtisanomisiin, työn kuormituksen lisääntymiseen ja hoivan laadun heikentymiseen, Pekonen kertasi kuluvan hallituskauden tapahtumia.

– Seuraavaksi hallituksen leikkauslistalla on kotihoito, jonka tilanne on jo ennestään kriittinen.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä peräänkuuluttaa keskustelua talouspolitiikan priorisoinneista väestön ikääntymiseen vastaamiseksi. Pekosen mukaan toistuvat suuryrityksille ja rikkaille jaettavat veronalennukset eivät ole yhteensovitettavissa kasvavan hoidon tarpeen kanssa.

– 2000-luvun aikana työnantajien ja rikkaiden verotusta on kevennetty toistuvasti miljardeilla euroilla ilman luvattuja kasvuvaikutuksia. Nykyinen oikeistohallitus jatkaa tällä linjalla poikkeuksellisen härskisti, kun se samaan aikaan leikkaa ikäihmisiltä ja heidän palveluistaan, Pekonen sanoi.

Paluu menneisyyteen?

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä arvioi, että omaisten hoivavastuun kasvattaminen tarkoittaisi paluuta menneisyyteen ja heikentäisi erityisesti naisten työmarkkina-asemaa.

Hallituksen ajamien muutosten sijaan vasemmistoliitto ottaisikin käyttöön konkreettisia keinoja, jotka mahdollistavat ja tukevat omaisten osallistumista ikäihmisten hoivaan silloin, kun se on kaikille osapuolille tarkoituksenmukainen ratkaisu.

– Omaishoitajien aseman vahvistaminen on välttämätöntä, Pekonen sanoi.

– Omaishoidon tukeen tulee säätää valtakunnalliset, yhdenvertaiset kriteerit, jotka tukevat omaisten jaksamista ja vahvistavat toimeentuloa. Myös työelämän tulisi joustaa tilanteissa, joissa omainen haluaa osallistua läheisensä hoitoon esimerkiksi saattohoidossa.