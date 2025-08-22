Joukko entisiä nuoria kokoontuu menestyvän tv-tuottaja Morgan Starkin yksityissaareen Tukkolman ulkosaaristossa. He ovat tutustuneet toisiinsa Uppsalan yliopistossa 25 vuotta aiemmin. Morganin ex-vaimo Benjamine on entinen huippumalli. Ludwig ja Theo työskentelivät Morganin tuotantoyhtiössä. Katarinasta on tullut oikeusministeri.

Heti Rapujuhlien prologissa kerrotaan, että Morganin omistaman Himmelskärin laiturilla on kaksi ruumista. Saareen rakennettu luksustalo on riekaleina.

Rapujuhlien lopputulos on osapuilleen tiedossa. Dekkarikirjailija Martin Österdahlin tehtävä on kaapata lukija jännittämään, miksi ja miten iloiseksi tarkoitetuista juhlista tulikin verikekkerit.

Se onnistuu erinomaisesti.

Ensin kaikilla on kivaa. WhatsApp-ryhmässä fiilistellään edessä olevaa jälleen näkemistä vuosien tauon jälkeen.

Mukaan juhliin liittyvät myös iltapäivälehden toimittaja Roger sekä ministerin turvamies Samuel. Theo joutuu jäämään pois auto-onnettomuuden takia. Meno on juuri niin huoletonta kuin edessä olevien mukavien juhlien takia voi kuvitella olevankin.

Österdahl annostelee saarella odottavaa uhkaa koko ajan tiivistyvin askelin. Morganin juhlien alkuun suunnittelemissa leikeissä ilmenee osanottajien kesken jännitteitä. Vuorollaan jokaisen haltuun ilmaantuu huolellisesti maalattu pöytälätkäukkeli, jonka selässä on hänen nimensä ja pieni numero. Jokin paha vaanii huolettomia juhlijoita.

Takaumissa alkaa valjeta, mistä on kysymys. Joukko juhlissa mukana olevia on kymmenen vuotta aiemmin osallistunut Morganin tuotantoyhtiön tosi-tv-sarjaan, jonka oli määrä olla vieläkin röyhkeämpi ja puhuttavampi kuin aiemmat. Siitä tuli 60 maahan myyty menestys, mutta sitten jotain meni traagisella tavalla pieleen.

Nyt Morganin yhtiö on myyty. Prison Date -nimisen sarjan ongelmat on lakaistu jo vuosia sitten maton alle.

Mutta joku muistaa. Ja nyt on koston aika.

Tv-tuottajana itsekin aiemmin työskennellyt Martin Österdahl näyttää tuntevan tosi-tv:n metkut ja moraalittomuuden. Sen tarkoitus on nostattaa tunteita ja saada katsojat kiihtymään sosiaalisessa mediassa, jota puolestaan perinteinen media seuraa ja jatkaa sen puheenaiheita. Siitä perimmiltään Rapujuhlat kertoo, mutta Österdahl tekee sen viihdyttävästi ja nerokkaasti suunnitellun kosto-operaation kautta.

Lukija saa jännittää lähes loppuun saakka, kuka ystävyksistä on murhaaja vai onko saarella joku kutsumaton vieras listimässä heitä kaikkia. Koston motiivi kokonaisuudessaan selviää sekin vasta aivan lopussa.

Sietämättömän ihanaa jännitystä, jossa on myös näkemystä.

Martin Österdahl: Rapujuhlat (Kräftskivan). Suomentanut Kari Koski. Aula & co 2025.