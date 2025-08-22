Vasemmistoliiton ensimmäisen kauden kansanedustaja, oululainen Jessi Jokelainen asettuu ehdolle puolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.Hän ilmoitti asiasta perjantaina tiedotteella.

Puheenjohtajisto valitaan vasemmistoliiton puoluekokouksessa Vantaalla marraskuussa. Varapuheenjohtajia on kolme.

– Viisi vuotta sitten lähdin mukaan politiikkaan, ja vasemmistoliitto oli minulle itsestäänselvä puoluevalinta. Minun vasemmistoni on helposti lähestyttävä, yleistajuinen, äänekäs ja ihmisten arjesta kiinnostunut puolue, hän kuvailee.

”Vasemmistoliiton tulee olla vahvasti koko maan puolue.”

Jokelainen korostaa, että politiikan suunta ratkaisee tulevien sukupolvien elämän edellytykset.

– Politiikkaa kuuluu tehdä pitkän tähtäimen tulevaisuutta varten, ei vain neljän vuoden sykleissä. Ympäristökriisi, eriarvoisuus ja talousjärjestelmän kestävyys ovat kysymyksiä, jotka on ratkaistava nyt, jotta tulevaisuus olisi kestävä kaikille.

Jokelaisen mukaan vasemmistoliiton tehtävä on toimia selkeänä vastavoimana talouskuriretoriikalle, leikkauspolitiikalle ja varallisuuden keskittymiselle.

Hän korostaa, että puolueen tavoitteena on oikeudenmukainen, sosiaalisesti kestävä ja rajalliset resurssit huomioiva talouspolitiikka. Hän pitää tärkeänä myös sitä, että yksilökeskeisessä ajassa vasemmistoliitto puhuu uskottavasti yhteisöistä ja solidaarisuudesta.

Jokelainen painottaa myös sitä, että vasemmistoliiton tulee olla vahvasti koko maan puolue.

– Suomeen mahtuu valtava määrä erilaisia alueellisia todellisuuksia. Maaseutu, syrjäseutu ja hyvänlaatuinen junttius ovat minulle tärkeitä, ja haluan, että ne saavat kukoistaa myös muilla. Ihmisyyden kirjosta iloitseminen on yksi vasemmistoliikkeen parhaista puolista, hän sanoo.

Jokelainen nousi kansanedustajaksi Merja Kyllösen tilalle tämän siirryttyä europarlamentaarikoksi keväällä 2024.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, helsinkiläinen Minja Koskela on ehdolal jatkamaan tehtävässään. Aiemmin halukkuudestaan varapuheenjohtajaksi on kertonut kajaanilainen Miikka Kortelainen, joka toimii nyt vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtajana.