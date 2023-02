Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) tapasi tällä viikolla yhdysvaltalaisen senaattorin ja kaksinkertaisen presidenttiehdokkaan Bernie Sandersin.

Viime syksynä Sanders ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson soittivat keskenään videopuhelun keskustellen koulutuspolitiikasta. Senaattori Sanders on myös pitkäaikainen Suomi-fani. Hän kutsui viime vuonna myös Suomen Yhdysvaltain suurlähettilään Mikko Hautalan luokseen Vermontin osavaltioon.

Opetusministeri Li Anderssonin oli tarkoitus tavata Sanders myöhemmin viime syksynä myös virkamatkalla Washingtonissa, mutta silloin suunniteltu matka peruuntui.

”Yhdysvalloissa edes oikeus terveydenhuoltoon ei ole tunnustettu ihmisoikeus.”

Sandersille lahjaksi pipo ja huivi

Hanna Sarkkinen välitti Bernie Sandersille opetusministeri Li Anderssonin terveiset sekä lahjaksi vasemmistoliiton pipon ja huivin. Sanders taas esitteli juuri painosta saapunutta kirjaansa, jossa hän kertoo myös koulutuskeskustelustaan Anderssonin kanssa.

Sandersin uuden kirjan on tarkoitus ilmestyä markkinoille piakkoin, ja hän lupasi toimittaa kappaleet myös Suomeen. Sandersin kirja käsittelee sitä, millainen maailma voisi olla mahdollinen sellaisen poliittisen vallankumouksen kautta, jossa tunnustettaisiin että myös taloudelliset oikeudet ovat ihmisoikeuksia.

– Yhdysvalloissa edes oikeus terveydenhuoltoon ei ole tunnustettu ihmisoikeus, Sanders sanoi.

Sanders istuu paraikaa jo kolmatta kautta Yhdysvaltain senaatissa. Joe Bidenin presidenttikauden aikana hän on saanut enemmän poliittista painoarvoa, ollen ensin puheenjohtajana laajan koronatukipaketin laatineessa budjettikomiteassa, ja aloittaen hiljattain vuoden 2023 alussa puheenjohtajana HELP-komiteassa, joka käsittelee terveys-, koulutus-, työllisyys- ja eläkekysymyksiä.

Keskustelussa reilu siirtymä

Sarkkisen ja Sandersin tapaamisessa keskusteltiin Yhdysvaltojen ja Suomen sosiaalisesta ja poliittisesta tilanteesta sekä erityisesti vihreän reilun siirtymän kysymyksistä.

– Kerroin Sandersille hallituksen tavoitteesta olla maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio sekä tekemistämme panostuksista vihreään siirtymään, sosiaaliturvaan, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja perhevapaisiin, Hanna Sarkkinen kertoo KU:lle.

Sanders on ollut keskeinen osa liikettä, joka on ideoinut Green New Deal –nimellä kulkevaa uudistusohjelmaa, jossa ilmastotoimia edistettäisiin muun muassa infrastuktuuriin, energiatehokkuuteen ja puhtaaseen energiaan panostamalla. Samaan aikaan pidettäisiin huolta sosiaaliturvan ja palvelujen riittävyydestä.

Presidentti Bidenin hallinnon suunnittelema Build Back Better Plan -suunnitelma piti sisällään laajan skaalan investointeja ilmastoon ja hyvinvointiin. Jättimäinen suunnitelma ei kuitenkaan edennyt demokraattien vain minimaalisen niukalla enemmistöllä hallitsemissa kongressissa ja senaatissa. Lopulta paketti hyväksyttiin paljon pienempänä Inflation Reduction Act (IRA) –nimellä. IRA sisältää mittavia verotukia muun muassa aurinkovoimalle ja energiatehokkuuden edistämiseksi. Sanders piti panostuksia tarpeellisina ja painotti toimien näyttävän myös ilmastonmuutosta epäileville ihmisille, että puhdas energia tuottaa samalla säästöjä.

Supistumisesta huolimatta IRA on Yhdysvaltojen kaikkien aikojen suurin panostus vihreään siirtymään ja sisältää myös joitain sosiaalisia uudistuksia, kuten reseptilääkkeiden hintojen alentamisen.

Lääkkeiden hinnat USA:ssa moninkertaisia Suomeen nähden

Hanna Sarkkinen onnitteli Bernie Sandersia lääkkeiden hintojen alentamisesta. Lääkkeet ovat silti edelleen Yhdysvalloissa erittäin kalliita.

Tapaamiseen osallistunut Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläs Mikko Hautala arvioi lääkkeiden olevan Yhdysvalloissa moninkertaisesti kalliimpia Suomen vahvasti säänneltyihin hintoihin nähden. Sanders vitsailikin, että hän kutsuu suurlähettiläs Hautalan joku päivä kuultavaksi aiheesta HELP-komitean kuulemiseen.

Sanders kyseli Sarkkiselta myös Suomen eläkejärjestelmästä ja sosiaali- ja terveyspalveluista. Hänen mukaansa Yhdysvalloissa lähes joka neljäs ihminen jää perusterveydenhuollon palvelujen ulkopuolelle, koska heillä ei ole niihin varaa.

Sarkkinen ja Sanders keskustelivat myös eriarvoisuudesta. Sanders kertoi Yhdysvaltojen olevan maa, jossa kolmen rikkainta ihmistä omistaa enemmän kuin noin puolet väestöstä. Verotusta ei pitäisikään Sandersin mukaan kehittää vain valtioiden tasolla, vaan myös kansainvälisesti, jotta haitalliseen ja tahalliseen verovälttelyyn voitaisiin puuttua.

Hanna Sarkkiselle Bernie Sanders kehui Suomen tekevän hyvää työtä. Senaattorin mukaan yhdysvaltalaiset voivat oppia Suomelta paljon. Suomen ja Pohjoismaiden tulisi hänen mukaansa olla paitsi ylpeitä saavutuksistaan, myös kertoa niistä laajemmin kansainvälisesti. Sanders sanoi, että jos hän kertoo että ihmisten voisi olla mahdollista saada ilmaiseksi perusterveydenhuoltoa tai voivan pitää palkallista perhevapaata, häntä ei haluta kuulla tai syytetään utopistiksi.

Tapaamisen lopuksi Bernie Sanders kiitti Hanna Sarkkista tapaamisesta sekä toivoi yhteydenpidon ja yhteistyön jatkuvan myös tulevaisuudessa.