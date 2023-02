Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä ihmettelee eläinten hyvinvointia lisäävän lain saamia käänteitä. Ilta-Sanomat kertoi keskiviikkona, että Yhdysvaltojen suurlähetystö on kiinnostunut lakihankkeesta. Syynä on Suomen Nato-jäsenyysprosessi, IS kertoo.

Ilta-Sanomien mukaan myös jotkut kansanedustajat ovat huolestuneet, miten Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä jarruttava Turkki suhtautuu lakihankkeeseen. Lakimuutoksessa teurastettava eläin olisi aina tainnutettava ennen sen tappamista. Muslimien halal-teurastuksessa tai juutalaisten kosher-teurastuksessa näin ei tehdä.

Mai Kivelä huomauttaa Twitterissä, että tainnuttamatta teurastamisen kielto eteni yksimielisesti lakia valmistelleessa ohjausryhmässä ja hallituksessa. Kivelä ihmettelee, että nyt Turkin pelossa lakia ollaan jarruttamassa.

”Uskonnolla ei pidä oikeuttaa kärsimystä”

– En olisi uskonut, että tässä voidaan vajota vielä näin alas.

Tainnuttamatta teurastamisen kielto eteni yksimielisesti lain ohjausryhmässä, sitten hallituksessa. Nyt IS mukaan eduskunnassa on huolta rituaaliteurastuksen kieltämistä, koska mietitään mitä Turkissa ajatellaan(!)En olisi uskonut, että tässä voidaan vajota vielä näin alas. — Mai Kivelä (@MaiKivela) February 15, 2023

Kivelä tiivistää, että tainnutta teurastaminen lisää eläimen kärsimystä. Eläin paitsi tuntee kivun se voi myös pysyä pitkään tajuissaan.

– Eläin saattaa myös kokea tukehtumisen tunteen vetäessään verta henkitorveen. Uskonnolla ei pidä oikeuttaa kärsimystä.

– Euroopan elintarvikeviraston (EFSA) tieteellinen komitea suositteli jo vuonna 2004 kannanotossaan, että eläin tulee tainnuttaa aina ennen verenlaskua, koska tainnuttamatta teurastamiseen liittyy vakavia riskejä eläimen hyvinvoinnille, Kivelä kirjoittaa.

ILMOITUS ILMOITUS

Kivelä huomauttaa, että tainnuttamatta teurastaminen on kielletty kaikissa muissa Pohjoismaissa, siis myös Natoon pyrkivässä Ruotsissa.

– Mutta ehkä Suomessa asiaa punnitaan nyt eri kriteerein koska kuvaahan termi suomettuminen juuri Suomea, Kivelä irvailee.