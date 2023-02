Vasemmistoliitto on Venäjän hyökkäyksen jälkeen kannattanut aseavun toimittamista Ukrainaan. Puolueen puheenjohtaja Li Andersson painottaa KU:n haastattelussa aseiden toimittamisen tärkeyttä.

– Haluan alleviivata sitä, että eihän rauhasta voi neuvotella silloin, kun osapuolet ovat täysin epätasa-arvoisessa tilanteessa, Andersson sanoo KU:n maaliskuun lehdessä ilmestyvässä haastattelussa.

Aseellisen avun yksi tavoitteista onkin luoda tasapainoa osapuolten välille, jotta Venäjä ei kykene jyräämään Ukrainaa. Aseavulla pyritään luomaan edellytykset tilanteelle, jossa Venäjä olisi valmis käymään neuvottelupöytään.

– Mikään muu maa kuin Ukraina ei pysty sanomaan, milloin neuvottelut pitää aloittaa. Muut maat auttavat materiaalisesti, mutta yksikään muu maa ei ole tässä sodassa kuin Ukraina.

– He joutuvat näkemään inhimilliset tragediat, näkemään hajonneet perheet, kärsimään raskaat tappiot. He ovat ainoat, jotka pystyvät arvioimaan, että nyt on liikaa.