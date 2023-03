ILMOITUS ILMOITUS

Näin kysely tehtiin: Tutkimuksen on tehnyt Etelä-Suomen Media Oy:n toimeksiannosta Tietoykkönen Oy. Siihen haastateltiin 1000 ihmistä puhelimitse. Tutkimuksen virhemarginaali kaikkien vastaajien osalta on 3,1 prosenttiyksikköä, kannatusarviossa 3,3 prosenttiyksikköä.

Vasemmistoliiton kannatus on Helsingissä noussut yli kolme prosenttiyksikköä viime eduskuntavaaleista, kertoo Helsingin Uutisten keskiviikkona julkaisema mielipidemittaus. Vasemmistoliittoa kannatti kyselyssä 14,3 prosenttia, kun kolmanneksi suurin puolue SDP sai 14,8 prosentin kannatuksen.

Ainoastaan vaalikauden oppositiossa ollut kokoomus on kyennyt nostamaan kannatustaan enemmän. Kokoomuksen kannatus on noussut melkein neljä prosenttiyksikköä ja on nyt 25,5. Ero toisena oleviin vihreisiin on lähes seitsemän prosenttiyksikköä. Vihreiden kannatus on viime eduskuntavaaleihin verrattuna romahtanut lähes viisi prosenttiyksikköä.

Kansanedustajien paikoissa mielipidemittaus antaa vasemmistoliitolle kolme ja sosiaalidemokraateille neljä paikkaa. Vasemmistoliitto nosti viime eduskuntavaaleissa paikkamääränsä Helsingissä kahdesta kolmeen, ja HU:n gallupin perusteella neljäs paikka on mahdollisuuksien rajoissa kuukauden päästä järjestettävissä vaaleissa.

Kokoomuksella kysely lupaa kuutta paikkaa ja vihreille viittä. Perussuomalaiset saisi vasemmistoliiton tavoin kolme paikkaa.

Toki on hyvä huomata, että kyselyn virhemarginaali on kannatusarvioiden osalta 3,3 prosenttiyksikköä.