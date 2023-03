Vasemmistoliitto nousi aamulla julkaistussa Ylen gallupissa niukalla erolla vihreisiin viidenneksi suurimmaksi puolueeksi eikä nelostilaan ole matkaa kuin puoli prosenttiyksikköä.

Puolueen puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan gallup osoittaa, että vaaleista on tulossa todella jännittävät. Seuraavasta hallituspohjasta ei ole minkäänlaista varmuutta vielä, ja useammat eri vaihtoehdot ovat mahdollisia.

Paljon on siis kiinni siitä, miten juuri sinä päätät käyttää äänesi vaalipäivänä, hän kommentoi gallupia Facebookissa.

Andersson painottaa, että näissäkin vaaleissa jokaisen puolueen kannatuksella on väliä.

”Siihen, millaista politiikkaa ensi kaudella tehdään, vaikuttaa koko hallituksen kokoonpano. Ja tulevan hallituksen kokoonpanoon vaikuttaa merkittävästi se, miten juuri vasemmistoliiton kaltaiset puolueet pärjäävät. Jotta nykyiselle hallituspohjalle voidaan saada jatkoa, pitää kaikkien nykyisten hallituspuolueiden pärjätä vaaleissa.”

Vasemmistoliiton kannatuksella on myös väliä laajemmin politiikan sisältöjen näkökulmasta, Andersson kirjoittaa.

Hänen mukaansa vasemmistoliitto on se puolue, joka kaikkein tiukimmin ja johdonmukaisimmin puolustaa pienituloisia ja työntekijöitä oikeiston leikkauspolitiikkaa vastaan. Se on Suomen ainoa puolue, joka yhdistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kunnianhimoisen ilmasto- ja luontopolitiikan kaikessa päätöksenteossa. Vasemmistoliitto on vahva toimija ihmisten yhdenvertaisuuden puolesta ja rasismia vastaan.

”Kun meidän kannatus kasvaa, kasvaa myös meidän mahdollisuudet vaikuttaa juuri näissä politiikan sisältökysymyksissä. Suurempi ja vaikuttavampi vasemmistoliitto pystyy myös paremmin kirittämään muita puolueita oikeudenmukaisempaan politiikkaan”, vasemmistoliiton puheenjohtaja näkee.