Vasemmistoliiton kannatus on kasvanut Pirkanmaan ja Savo-Karjalan vaalipiireissä. Pirkanmaalla vasemmisto sai neljä vuotta sitten eduskuntavaaleissa 8,1 prosentin kannatuksen. Aamulehden maaliskuussa julkaisemassa mielipidemittauksessa puolueen kannatus oli 10,4 prosenttia eli kasvua on yli kaksi prosenttiyksikköä.

Vasemmistoliitto oli gallupissa neljänneksi suosituin puolue, kun vihreät jäivät vasemmiston taakse. Mittaus antoi vihreille 9,7 prosentin kannatuksen.

Suurin puolue Pirkanmaalla on SDP. Demarien kannatus oli 23,5 prosenttia, perussuomalaisten 20,4 ja kokoomuksen 17,8. Vielä viime vuoden tammikuussa kokoomus sai Aamulehden kyselyssä 23,4 prosentin kannatuksen.

Mielipidemittauksen perusteella vasemmistoliitto on vahvasti kiinni lisäpaikassa Pirkanmaalla. Tilannetta parantaa vielä se, että vaalipiiri sai yhden paikan lisää. Kun neljä vuotta sitten jaossa oli 19 kansanedustajan paikkaa, valitaan vaalipiiristä nyt 20 kansanedustajaa.

Savo-Karjalan vaalipiirissä vasemmistoliitto sai Savon Sanomien mielipidemittauksessa 7,9 prosentin kannatuksen, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä viime eduskuntavaalien tulosta parempi. Sillä vasemmistoliitto pitäisi paikkansa vaalipiirissä.

Alueellisia mielipidemittauksia on tämän vuoden puolella julkaistu nyt ainakin seitsemässä vaalipiirissä. Kuudessa mittauksessa vasemmistoliiton kannatus on ollut nousussa – vain Hämeessä kannatus on laskenut. Hämeessäkin kansanedustajan paikka on pysymässä.

ILMOITUS ILMOITUS

Kolmen kauppa kärjessä

Mielipidemittausten pohjalta on tehty useampia paikkaennusteita. Maaliskuussa julkaistuissa vasemmistoliitto sai 16–17 kansanedustajaa eli paikkamäärä oli pysymässä samana tai nousemassa yhdellä.

Suurimman puolueen paikasta käytävä kisa on kolmen kauppa. SDP, perussuomalaiset ja kokoomus ovat hyvin lähellä toisiaan. Perussuomalaisten nousu näkyy paitsi gallupeissa myös puoluebarometrissä, josta Yle kertoi torstaina lisätietoja.

Kokoomus on menettänyt ykkössijansa puolueiden imagovertailussa. Demarit ovat nousseet ykköseksi, perussuomalaiset toiseksi, kun kokoomus romahti kolmanneksi.

Juttua päivitetty 17.3. – Korjattu Pirkanmaan kansanedustajien määrä.