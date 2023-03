Eduskuntavaalien maahanmuuttajataustaiset ehdokkaat kuulevat paljon törkeää kommentointia ja joutuvat usein häirinnän kohteiksi. Kansan Uutisten haastattelemien vasemmistoliiton ehdokkaiden sormituntuma on, että erityisesti kiusaajat innostuvat, kun ehdokas on vasemmistolainen.

– Ensin kuulen, että huono puolue. Sitten kysytään, miksi olen täällä, keravalainen kaupunginvaltuutettu Shamsul Alam sanoo.

– Joskus hymyilen ja kerron, että meillä on oikeus olla täällä.

Hän ei pue puolueen liiviä päälleen kampanjoidessaan yksin.

– Yritän aina olla muiden kanssa yhdessä kampanjoimassa. Silloin ei juuri tule ongelmia, hän sanoo.

– Mutta välillä joudun olemaan yksin, koska haluan tavata maahanmuuttajataustaisia ihmisiä ja kannustaa heitä äänestämään, koska heidän äänestysprosenttinsa on tosi heikko. On sellaisia, jotka ovat asuneet Suomessa 30 vuotta ja ovat Suomen kansalaisia, mutta eivät ole koskaan äänestäneet. Kysyn heiltä, miksi he haluavat olla yhteiskunnan ulkopuolella.

Alamille politiikka on tuttua jo jo hänen synnyinmaastaan Bangladeshista. Hänen isoisänsä muun muassa oli kansanedustaja siellä.

”Minulle sanotaan jatkuvasti, että mitä vittua tuollainen neekeri tietää politiikasta.”

Vantaalainen aluevaltuutettu Gashaw Bibani saa rasistisia kommentteja.

– Minulle sanotaan jatkuvasti, että mitä vittua tuollainen neekeri tietää politiikasta, Bibani kertoo.

Entistä huonompi tilanne

Sekä Alam että Bibani sanovat, että tunnelma on huonontunut vaali vaalilta.

– Kampanjointi on joka kerta muuttunut entistä uhkaavammaksi. Siksi olen varovainen, Alam sanoo.

Vantaalainen aluevaltuutettu ja kaupunginvaltuutettu Funda Demiri puolestaan ei ole kohdannut rasismia kampanjoidessaan kasvotusten ihmisten kanssa.

– Ehkä se johtuu siitä, etten ulkonäöltäni poikkea juurikaan suomalaisista, hän arvelee.

Seksistiset heitot sen sijaan ovat tuttuja.

– Olen kuullut kommentointia muu muassa ulkonäkööni liittyen ja minulta kyselty parisuhdestatuksestani.

Surua ja ahdistusta

Kun Alam lähti mukaan Suomen politiikkaan, hänen kohtaamansa rasismin määrä räjähti.

– Politiikassa ja vaaleissa kohtaa häirintää. Kuulee, että vasemmistoliitolle kelpaavat kaikki karvaperseet. Käytetään muutenkin törkeää sanastoa: haukutaan paskaksi ja käsketään suksia vittuun.

Tässä muutama esimerkki yhdestä kohtuullisen siististä kommenttiketjusta:

Mene tekemään omasta maastasi parempi, islam pelle

Savusilakoita tarjouksessa

Vai keravalainen? Ja vitut

Ei saatana!

Tervemenoa takaisin sinne Paskastaniaan!

Voisit mennä kamelikuskiksi takaisin!

47 v opiskelija. Milloin se veronmaksu alkaa?

Suksikoon vittuun saatana

Alam arvioi, että 2017, jolloin hän oli ensimmäistä kertaa ehdokkaana, häirintä otettiin vakavammin kuin nyt.

– Enää se ei kiinnosta, hän suree.

Alam toivoisi enemmän tukea puolueelta häirinnän suhteen.

– Nyt neuvotaan kampanjoimaan yhdessä muiden kanssa ja piilottamaan ikävät viestit ja kommentit. Kysyn, että montako kertaa piilotan, kun niitä tulee satoja ja satoja. Tällainen toiminta on uhka myös puolueelle. Puolueen pitää tehdä jotain.

Häirintä, uhkailu ja kiusaaminen aiheuttavat ahdistusta ja surua.

– Olen ihminen. Jos koko ajan kuulee kiroilua, totta kai tulee paha mieli.

Alamia harmittaa erityisesti se, että hänen lapsensa kuulevat isään kohdistuvan kiusaamista.

– He ovat nähneet ja kuulleet häirintää, ja hekin tuntevat surua ja pelkoa isän puolesta, hän sanoo.

– Lapset kysyvät, miksi minulle puhutaan tuolla lailla. Lohdutan heitä kertomalla, että he eivät tule kohtaamaan samanlaista, koska heidän äitinsä on suomalainen.

Riikka Purran syytä

– Häiriötä tulee ihan jatkuvasti, joka päivä, ja varsinkin somessa se on todella järeää, Bibani toteaa.

Hän arvioi sosiaalisessa mediassa olevan tilejä, jotka on perustettu häiritsemään vasemmistolaisia ehdokkaita.

– Kun ehdokas on lisäksi maahanmuuttajataustainen, homma muuttuu todella rumaksi, hän sanoo.

Paitsi jos maahanmuuttajaehdokas haukkuu maahanmuuttajia.

– Maahanmuuttopolitiikasta kriittiseen sävyyn puhuvia ehdokkaita ei häiritä. Se syventää kuilua pahemmaksi.

Organisoidun häirinnän lisäksi on ihan tavallisia suomalaisia, jotka kiusaavat, maalittavat ja häiritsevät omalla nimellään ja kasvoillaan.

– Sieltä tulee kommenttia, että mene kotimaahasi, lopeta syömästä meidän rahoilla, Bibani kuvailee.

– Vihjaillaan jopa väkivallasta tyyliin ”koskaan ei tiedä missä kohdataan”. Tuo tuli henkilöltä, joka lisäksi yksityisviestissä toivotti että ”sinäkin muslimihuora voisit suksia Iraniin, jossa sinut on raiskaamalla saatettu elämään”.

”Ennen kaikkea olen huolissani siitä, että yhteisörauha on järkkynyt pahasti vaalien alla.”

Bibani ajattelee, että viestien lähettäjillä on varmasti hyvin huono olla.

– En ole huolestunut omasta puolestani, vaan niiden kymmenien tuhansia maahanmuuttajien puolesta, jotka kokevat tuota ja provosoituvat tuollaisesta.Tuollaisten viestien tarkoitushan on nimenomaan provosoida. Mutta ennen kaikkea olen huolissani siitä, että yhteisörauha on järkkynyt pahasti vaalien alla. Siitä syytän yksinomaa Riikka Purraa, hän sanoo.

– Hän lietsoo tätä tarkoituksella. Hän puhuu maahanmuuttajista homogeenisena ryhmänä, jossa kaikki ovat taakka Suomelle. Hän on saanut koko maahanmuuttajayhteisön näyttämään yhtenäiseltä porukalta, joka elää sosiaalituilla ja tekee rikoksia päivät pitkät. Mielikuva ei voisi olla kauempana totuudesta, eikä sillä edistetä hyvää yhteistyötä ja erilaisten yhteisöjen kanssa toimeen tulemista.

Hän toteaa perussuomalaisten mainostenkin toistavan samaa tarinaa haittamaahanmuutosta.

Moninainen ryhmä

Myös Alam muistuttaa siitä, että maahanmuuttajat eivät ole homogeeninen ryhmä.

– Minullekin huudetaan islamista, vaikka en ole uskovainen. Joku kirjoitti minulle, että hänen koiransa nimi on Allah. Kysyin, että miten se liittyy minuun.

Samaan aikaan rasismia esiintyy myös maahanmuuttajayhteisön sisällä.

– Minun kurdilaisuuteni on ongelma monille turkkilaisille, Bibani sanoo.

Hänen autonsa ikkuna rikottiin vuoden vaihteessa.

– Se on jäänyt epäselväksi tapaukseksi. Olen tehnyt pitkään ihmisoikeustyötä ja olin juuri ollut Iranin vastaisessa mielenosoituksessa. Minun autoni oli kotitalon pysäköintialueella ainoa, johon oli kajottu.

Funda Demiri on sosiaalisessa mediassa pitkälti välttynyt rasismilta tällä kertaa. Aiemmin sitä on ilmennyt ja siksi hän päättikin kohdistaa Facebook-mainontansa vain naisille-

– Voisiko rasismin puuttuminen johtua siitä, hän pohtii.

Bibani on huomannut, että kun mainonnan kohdistaa sosiaalisessa mediassa naisille, häirintää ei esiinny.

– Kun taas mainos näkyy myös miehille, miehet aloittavat häirinnän ja naisetkin yhtyvät siihen.

Bibania häirintä ei lannista.

”Osaan kääntää häirinnän voimavarakseni.”

– Häirintä todistaa sen, että kaltaisilleni on tarvetta politiikassa. Olen vastavoima Purralle.

– En sano ettenkö kärsi häirinnästä, mutta osaan kääntää sen voimavarakseni.