Eduskuntavaalien tulos ratkeaa tänään. Äänestyspaikat sulkeutuvat kahdeksalta illalla, minkä jälkeen tulee ennakkoäänestyksen tulos. Ennakkoon äänesti 1,7 miljoonaa ihmistä, mikä on noin 40 prosenttia äänioikeutetuista.

Vasemmistoliitto onnistui neljä vuotta sitten kasvattamaan kansanedustajien määrää neljällä. Lisäpaikat tulivat Helsingin, Oulun, Uudenmaan ja Keski-Suomen vaalipiiristä.

Mielipidemittaukset lupaavat vasemmistolle kutakuinkin samaa paikkamäärää kuin viime vaaleissa. Mutta kuten Cai Melakoski kirjoitti KU:n sivuilla julkaistussa analyysissa:

– Jos vasemmistoliitto menettää vähänkin ääniosuuttaan, se voi hävitä useita paikkoja, koska viimeisten joukossa vuonna 2019 valittuja kansanedustajia on niin paljon.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoi KU:n Kaikki Uusiksi -podcastissa jännittävän muutaman vaalipiirin tuloksia eniten. Nämä ovat Keski-Suomi, Satakunta ja Lappi. Niitä yhdistää kaksi asiaa: kaikissa nykyinen kansanedustaja luopuu, ja vasemmistolla on niissä vain yksi paikka.

– Se on aina uusi tilanne, ja Keski-Suomea lukuun ottamatta edustajat ovat olleet pitkäaikaisia. Muutos on aina jännittävää. On aina pientä epävarmuutta siitä, tulevatko äänet vielä listalle, tuleeko uusia ääniä ja minkälainen dynamiikka näissä vaaleissa tulee olemaan, Andersson kuvaili.

Mielipidemittausten perusteella vasemmistolla on mahdollisuus lisäpaikkoihin erityisesti Pirkanmaalla ja Helsingissä. Pirkanmaalla kansanedustajien määrän nousemista yhdestä kahteen on pidetty todennäköisenä, kun taas Helsingissä neljäs kansanedustaja olisi jonkinlainen yllätys. Helsingissä vasemmistoliitto kasvatti paikkamäärän kahdesta kolmeen neljä vuotta sitten.

Andersson painotti podcastissa, että Lappi, Keski-Suomi ja Satakunta ovat äärimmäisen tärkeitä vaalipiirejä.

– Puolueelle on äärimmäisen tärkeätä, että näissä kaikissa säilyy paikka.

Kansanedustajan vetäytyminen on myös sähköistänyt tunnelmaa vaalipiireissä.

– Ehdokkaat ovat aika jännittyneitä, kun paikka on niin sanotusti vapaa. Se tarkoittaa, että teoriassa kuka tahansa voi olla seuraava kansanedustaja, Andersson tiivisti.

