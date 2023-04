Perussuomalaisten entinen puoluesihteeri, nykyään puolueen ajatuspajaa Suomen Perustaa vetävä Simo Grönroos kirjoittaa Twitterissä, miksi maahanmuuttoa tulee entisestään hillitä.

– Syntyvyyden vähentyessä maahanmuuttoa pitäisi päin vastoin hillitä entisestään, sillä uhka siitä, että suomalaiset jäävät vähemmistöksi omassa maassaan on tällöin entistä suurempi, Grönroos kirjoitti torstaiaamuna julkaistussa viestissään.

Niin sanottu väestönvaihtoteoria on usein ollut esillä perussuomalaisten puheissa. Esimerkiksi eduskuntavaaleissa perussuomalaisten kansanedustajaksi noussut Teemu Keskisarja sanoi Suomen yrittäjien lehden haastattelussa, että yksi hänelle tärkeitä teemoja on ”väestönvaihdon vastustaminen seuraavassa hyökyaallossa”.

Perussuomalaiset on hyvin todennäköisesti mukana, kun hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok.) ilmoittaa hallitusneuvotteluihin lähtevät puolueet torstaina iltapäivällä. Helsingin Sanomain mukaan hallitusneuvotteluihin on myös lähdössä mukaan ruotsalainen kansanpuolue RKP, joka on ajanut maahanmuuttomyönteistä politiikkaa.

Suojelupoliisi on nostanut väestönvaihtoteorian esiin äärioikeistolaista ideologiaa koskevassa katsauksessaan. Väestönvaihtoteoria on Supon mukaan osa etnonationalistista ajattelua, jossa etnisten ryhmien sekoittumista halutaan välttää.

– Etnonationalismi pohjautuu ajatukseen yhteiskunnan etnisen yhtenäisyyden säilyttämisestä. Etnisten ryhmien sekoittumista halutaan välttää. Ideologian mukaan valkoinen väestö on oikeutettu puolustamaan ja suojelemaan etnistä yhtenäisyyttään.

– Ajattelu on olennaisesti läsnä äärioikeiston korostamassa väestönvaihtoteoriassa, jonka mukaan valkoinen länsimainen väestö pyritään tarkoituksellisesti alistamaan vähemmistöksi ja vähitellen korvaamaan länsimaissa. Etnonationalismi ja väestönvaihtoteoria ovat olleet olennainen äärioikeistolaisen väkivallan oikeuttamisen peruste viime vuosina, suojelupoliisin verkkosivuilla kirjoitetaan.