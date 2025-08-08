Arvoton näytelmä järjestöavustuksista. Näin kuvaa Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Jan Koskimies valtiovarainminsiteriön ensi vuoden talousarvioesitystä. Valtiovarainminsiteri Riikka Purra (ps.) julkisti esityksen keskiviikkona.

Koskimies kuvailee esitystä perussuomalaisen toivelistaksi, joka on naamioituna valtion budjettiesitykseksi.

– Normaalin virkamiesesityksen sijaan medialle esiteltiin umpipoliittinen ja populistinen paperi, hän toteaa Eläkeläisset ry:n verkkosivuilla

Palvelut ajetaan alas

Palvelut ajetaan alas

. Koskimiehen mukaan listan sisätämät sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin kohdistuvat leikakusket voat niin mittavat, että ne tarkoittaisivat käytännössä järjestöjen ja niiden palveluiden alasajoa. Tuki järjestöille pienenisi kuluvalla vaalikaudella jopa 60 prosenttia.

Hän panee toivonsa muihin hallituspuolueisiin.

– Hallituskumppanit kokoomus ja RKP torjuivat harvinaisen suorasanaisesti Purran esitykset. Paperia ei pidetty sopivana edes neuvottelun pohjaksi. Tämä ei kerro hyvää hallituksen sisäisestä hengestä ja toimintakyvystä, Koskimies sanoo.

Mediatila haltuun

Koskimies toteaa, että perussuomalaiset ovat kääntäneet jo puolitoista vuotta ennen eduskuntavaaleja vaalivaihteen päälle. Hän näkee, että valtion budjetti on valjastettu perussuomalaisten politiikan välineeksi, jolla hallitaan mediatilaa.

– Edessä lienee syyskuun budjettiriihessä kova vääntö budjetin leikkausten tasosta ja kohdentumisesta, Koskimies ennustaa.

– Pahimmat populistiset leikkaukset ja ylilyönnit toivottavasti karsitaan pois, mutta on varauduttava siihen, että järjestöleikkauksia ei peruta ainakaan kokonaan. Niistä kun on puhunut myös valtiovarainministeriön virkamiesjohto. Hallituksen on pysäytettävä perussuomalaisten arvoton näytelmä ja estettävä kansalaisyhteiskunnan alasajo.