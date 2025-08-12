Pakistan on naimisissa oleville naisille vaarallinen maa. Maailman talousfoorumin vuonna 2023 julkaiseman tutkimuksen mukaan 85 prosenttia avioliitossa olevista pakistanilaisnaisista on kokenut joko ruumiillista tai seksuaalista väkivaltaa.

Luku on huomattavasti korkeampi kuin verrokkimailla, Bangladeshilla (53 prosenttia) ja Intialla (29 prosenttia).

Pakistanin rikoslaki kieltää väkivallan avioliitossa, mutta ei suoraan puhu seksuaalisesta väkivallasta. Raiskaus avioliitossa on kulttuurinen tabu, ja naiset valitsevat usein avioeron rikosilmoituksen sijaan. Pakistanilaisen terveyskyselyn mukaan miehistä 43 prosenttia pitää vaimon pahoinpitelemistä oikeutettuna.

Vaimonhakkaajat saavat tukea tarkoitushakuisesti tulkituista uskonnollisista teksteistä ja perinteistä. Oikeutta hakevat vaimot saavat usein vastaansa puolustusasianajajien valikoimia Koraanin säkeitä, kertoo asianajaja Syeda Bushra.

– Se ei ole vain häiritsevää, se on syvästi ongelmallista, Bushra toteaa.

Lakien ja asenteiden välinen kuilu

Pakistanin naisia suojelevat lait ovat sinänsä vahvoja, niitä ei vain panna toimeen. Syynä on se, etteivät pakistanilaiset laajemmin ole sisäistäneet edes sukupuoleen pohjautuvan väkivallan olemassaoloa. Lakien ja yhteiskunnan asenteiden välillä on lavea kuilu. Koulutetutkin naiset näkevät usein vaimon velvollisuutena alistua seksiin vastoin tahtoa.

– Vielä tänäänkin vanhemmat kertovat avioon meneville tyttärilleen, että aviomiehen koti on sinun lopullinen kotisi. Sieltä lähdetään vain kuolemalla, asiantuntija Fauzia Yazdani sanoo.

– Kun lakeja säädetään sosiaalisessa tyhjiössä, ne jäävät tehottomiksi. Tässä yhteiskunnassa nainen nähdään kertakäyttöhyödykkeenä, jonka tehtävänä on vain palvella miehiä ympärillään, isäänsä, veljeään, aviomiestään ja jopa poikaansa, Yazdani toteaa.

Tehottomien lakien vuoksi 19-vuotiaan Shantin tapaus ei ole herättänyt Pakistanissa suurtakaan huomiota. Shantin aviomies raiskasi ja pahoinpiteli erittäin raa’alla tavalla nuorikkonsa vain kaksi päivää häiden jälkeen. Muutamaa viikkoa myöhemmin vaimo kuoli sairaalassa.

Surma on menossa oikeuteen ja siitä on mahdollisesti tulossa ennakkotapaus.

– Teon julmuuden vuoksi Shantin aviomies saattaa saada syytteet sekä raiskauksesta että murhasta. Silloin siitä tulisi tärkeä ennakkotapaus, joka johtaisi avioliitossa tapahtuvan raiskauksen kriminalisointiin, sukupuoleen pohjautuvaan väkivaltaan erikoistunut asianajaja Bahzad Akbar sanoo.

– Shantin tapaus on yhteiskunnan testi. Se tarjoaa avioliitossa seksuaalisesta väkivallasta kärsiville naisille toivoa, että oikeus voi vielä toteutua, Akbar selittää.