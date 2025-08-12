Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen vaatii pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusta palauttamaan sosiaaliturvan suojaosat. Hän arvioi Orpon hallituksen epäonnistuneen työllisyyspolitiikassa

– Hallituksen tulisi herätä, käsillä on suurtyöttömyys. 100 000 uuden työllisen sijaan on tullut yli 80 000 uutta työtöntä, Sarkkinen toteaa tiedotteessaan tiistaina.

– Hallitus on pahentunut tilannetta omilla toimillaan. Suojaosien poistaminen on vaikeuttanut työttömien asemaa ja vähentänyt osa-aikaista työntekoa, Sarkkinen toteaa.

”Minulla ei valitettavasti ole suurta luottamusta siihen, että hallitus korjaisi virheensä.”

Vähemmän osa-aikatöitä

Orpon hallitus päätti poistaa suojaosat työttömyysturvasta ja yleisestä asumistuesta. Työttömyysturvan suojaosien poisto astui voimaan huhtikuun alussa.

YTK-työttömyyskassan maanantaina julkistaman seurannan mukaan muutos on vähentänyt osa-aikaista työtä tekevien määrää.

Suojaosa oli summa, jonka tuensaaja pystyi ansaitsemaan ilman, että sillä oli vaikutusta työttömyysetuuden määrään. Työttömyysturvan suojaosan ajatuksena on ollut kannustaa työttömiä työllistymään, kun ihminen uskaltaa ottaa vastaan pieniäkin työmahdollisuuksia, ilman pelkoa sosiaaliturvan menettämisestä tilanteessa, jossa työ yksin ei elätä.

Hallituksella oma todellisuus

Sarkkinen muistuttaa siitä, että suojaosat ovat kannustaneet ottamaan vastaan osa-aikaista tai satunnaista työtä tilanteessa, jossa kokoaikaista työtä ei ole tarjolla, tai tilanteessa, jossa työnhakijan työkyky tai elämäntilanne ei mahdollista kokoaikaista työskentelyä. Suojaosien käyttöönoton myötä sosiaaliturvalla työskentely lisääntyikin.

– Hallitus elää täysin omassa todellisuudessa huudellessaan, että menkää työttömät kokoaikatöihin. Kokoaikatyötä ei yksinkertaisesti ole kaikille tarjolla, eikä kaikkien elämäntilanne tai työkyky mahdollista kokoaikatyötä, hän sanoo.

– Miksi hallitus haluaa mieluummin syrjäyttää ihmiset kokonaan työmarkkinoilta, kuin mahdollistaa pienimuotoisenkin työnteon?

”Suuri virhe”

Sarkkinen jätti työministeri Matias Marttiselle (kok.) kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee, miten hallitus näkee suojaosien poiston vaikuttaneen ja aikooko hallitus palauttaa suojaosat.

– Suojaosien poisto oli suuri virhe, mutta minulla ei valitettavasti ole suurta luottamusta siihen, että hallitus korjaisi virheensä. Kun olemme seuraavan kerran hallituksessa, tulemme aloittamaan suojaosien palautuksen, Sarkkinen toteaa.