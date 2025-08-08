Valtionvarainministeri Riikka Purran talousarvioehdotuksessa keskeistä oli koulutuksesta ja tutkimuksesta leikkaaminen. Loimu toteaa tiedotteessan ehdotuksen olevan vastoin parlamentaarisesti sovittua ja lailla vahvistettua suunnitelmaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen määrätietoisesta kasvattamisesta. Lisäksi kuntien valtionosuuksien tuntuva leikkaus huonontaisi suomalaisten osaamista jo peruskoulutasolla.

– Koulutukselta ja tieteeltä leikkaaminen on talouspoliittisesti suoraan sanottuna typerää. Jos ja kun Suomeen halutaan talouskasvua, pitää tulevaisuuteen investoida koulutuksen ja tutkimuksen kautta. Nyt esitetyt leikkaukset muun muassa yliopistoindeksiin ovat myrkkyä suomalaiselle tutkimukselle ja korkealle osaamiselle, toteaa Loimun yhteiskuntasuhdepäällikkö Aaro Riitakorpi.

– Päädyttiin hallituksen budjettiriihessä millaiseen lopputulokseen vain, valtiovarainministerin esitys heikentää luottamusta politiikan ennakoitavuuteen. Tempoileva tutkimus- kehitys- ja innovointialoja koskeva politiikka tekee yritykset varovaisiksi investoinneissaan. Korkeakoulut joutuvat taistelemaan perusrahoituksensa puolesta sen sijaan, että voisivat keskittyä olennaisiin tehtäviinsä tutkimuksessa ja opetuksessa, hän jatkaa.

Riitakorven mukaan nyt tulisi pitää kiinni jo yhdessä sovitusta ja uskoa hallituksen omiin, aiemmin päätettyihin kasvutoimiin.

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu on monialainen ammattiliitto, jonka jäsenet ovat muun muassa biologeja, biotieteilijöitä, kemistejä, geologeja, limnologeja, metsänhoitajia, ympäristötieteilijöitä, meteorologeja, maantieteilijöitä, tilastotieteilijöitä, fyysikoita ja matemaatikoita. Jäseniä liitossa on noin 17 000.

Liiton jäsenet työskentelevät muun muassa ympäristön tutkimuksessa ja -suojelussa, tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä lääke- ja muun kemianteollisuuden yrityksissä, terveydenhuollossa, metsäteollisuuden ja -talouden aloilla sekä biotalouteen liittyvissä tehtävissä.