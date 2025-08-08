Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela on huolissaan valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) budjettiesityksen vaikutuksista sotaa pakenevien ukrainalaisten kotouttamiseen. Purra esittää kuntien kotouttamiskorvausten lakkauttamista.

– Purra on maahanmuuttovastaisuutensa sokaisemana leikkaamassa rahoituksen myös ukrainalaisten palveluilta. Kuten kaikkia sotaa pakenevia, meillä on itsestään selvä velvollisuus auttaa Ukrainasta sotaa paenneita, Koskela sanoo tiedotteessaan perjantaiaamuna.

Purran keskiviikkona julkistamassa valtion ensi vuoden talousarvioesityksessä kunnille ja hyvinvointialueille maksettavat kotoutumiskorvaukset lakkautettaisiin kokonaan. Määrärahasäästö olisi noin 317 miljoonaa seuraavan kahden vuoden aikana.

ILMOITUS ILMOITUS

”Seuraukset maksavat yhteiskunnalle moninkertaisesti.”

Lakisääteinen velvollisuus

Kotoutumiskorvauksista noin kaksi kolmasosaa käytetään kuluvana vuonna sotaa pakenevien ukrainalaisten kotouttamiseen ja ensi vuonna arviolta vielä suurempi osuus.

– Leikkaamisvimmassaan valtiovarainministeri näyttää unohtaneen ukrainalaisten valtavan panoksen koko Euroopan puolustamisessa häikäilemätöntä hyökkääjää vastaan, sanoo Koskela.

Hän arvioi, että koska kunnilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia maahanmuuttajien kotouttamisesta, Purran esitys on lyhytnäköinen ja ajaisi kuntien talouden yhä ahtaammalle.

Maalittamista ja uhriutumista

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Veronika Honkasalo puolestaan toteaa olevan harvinaista, että valtionvarainministeri antaa puhtaasti poliittisen ja vain oman puolueensa talousarvioesityksen.

– Mutta äärioikeistolaiselle puolueelle tämä meni juuri niin kuin on suunniteltu: Ei edes yritetä tehdä vakavasti otettavaa budjettiesitystä, vaan vedetään provokaatio niin yli, että mediatila on maksimaalinen. Toimeenpannaan kulttuurisota, Honkasalo kirjoitti facebookissa torstaina.

Hän antaa esimerkiksi sen, että entinen perussuomalainen ministeri Wille Rydman maalitti vastikää yksittäistä Suomen Akatemian rahoituksen saanutta tutkijaa.

– Muutamia kuukausia myöhemmin saman puolueen puheenjohtaja esittää leikkauksia Suomen Akatemialta, Honkasalo kuvailee.

– Ymmärrän, että muita hallituspuolueita ns vituttaa. Vähemmästäkin. Mutta sitten toisaalta: Kokoomus ja RKP ovat yksin vastuussa siitä, että päästivät parlamentaarisen äärioikeiston hallitusvastuuseen Suomessa.

– Kokoomus ja RKP ovat hyväksyneet perussuomalaisilta aivan kaiken, historiallisen ihmisoikeusvastaisen ja rasistisen politiikan vain ja ainoastaan sen takia, että kokoomus pääsisi toteuttamaan unelmiensa talouspolitiikkaa ja pistämään duunarit kyykkyyn. RKP:n saamapuolesta en edelleenkään tiedä.

Hän ennustaa lisäksi, että perussuomalaiset pääsevät tuttuun tapaansa uhriutumaan, jos muut hallituspuolueet estävät Purran esityksen toteutumisen.

– Ei mitään väliä sillä, kuinka vankassa valta-asemassa perussuomalaiset on, uhriudutaan, uhriudutaan, uhriudutaan.

Järjestöjen rahoitus ajetaan alas

Vasemmistoliiton kuopiolainen kansanedustaja Laura Meriluoto nostaa budjettiesityksestä esiin se, että hallitus ajaa alas kansalaisyhteiskuntaa ylläpitäviä järjestöjä koskevilla lisäleikkauksilla.

Valtiovarainministeriön tuore budjettiesitys sisältää 100 miljoonan euron lisäleikkaukset sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä. Leikkauksen jälkeen järjestöiltä olisi kuluvalla hallituskaudella leikattu 60 prosenttia aiemmasta rahoituksesta, mikä uhkaa tehdä lopun koko järjestökentästä.

– Valtiontalouden tasapainottaminen ei voi tapahtua kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien kustannuksella. Nyt suunnitteilla olevat leikkaukset osuvat suoraan niihin ihmisiin, jotka ovat jo valmiiksi vaikeuksissa. Tämä on totaalisen vastuutonta, Meriluoto sanoo.

Hän muistuttaa siitä, että sosiaali- ja terveysalan järjestöt paikkaavat julkisten palvelujen puutteita ja tavoittavat ihmisiä, jotka muuten jäisivät ilman apua.

– Järjestöt tekevät arkista, korvaamatonta työtä, joka usein estää suurempien ongelmien kasaantumisen. Niiden alasajo olisi lyhytnäköinen virhe, jonka seuraukset maksavat yhteiskunnalle moninkertaisesti, Meriluoto sanoo.