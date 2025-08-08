Vasemmistoliitto jatkaa kovasanaista kritiikkiään valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) toimia kohtaan. Purra julkisti keskiviikkona esityksen valtion ensi vuoden talousarvioksi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela arvioi, että Purra on valmis uhraamaan Suomen tulevaisuuden oman puolueensa kannatuksen pelastamiseksi.

Purran ehdotuksessa on yhteensä 900 miljoonan edestä lisäleikkauksia vuodelle 2026. Ministerin ehdottomat leikkaukset kohdistuisivat muun muassa sote-järjestöihin, koulutukseen, tutkimukseen, tutkimus- ja koulutuspanostuksiin, kehitysapuun, kulttuuriin ja liikuntaan.

”Suomi on juuri sellaisessa syöksykierteessä, josta useat asiantuntijatahot ovat varoittaneet.”

Suurimmat leikkaukset kohdistuisivat kuntien saamiin valtionosuuksiin ja kotiutumisrahoihin. Lisäksi Purra lakkauttaisi opetushallituksen ja pakolaiskiintiön.

– Hallituksella on nyt kova paine paikata valtiontalouteen itse poraamaansa miljardin euron rahareikää. Perussuomalaisilla taas on kova paine paikata vuotavaa reikää omassa kannatuksessaan, Koskela sanoo tiedotteessaan perjantaina.

– Tämä on lopputulos – leikkauslista, joka koostuu perussuomalaisten vihamiehistä: kulttuurialan ja järjestöjen työntekijöistä, tutkijoista ja opettajista, sekä sotaa ja vainoa pakenevista ihmisistä.

Koskela muistuttaa Purran sanoneen aiemmin kuluvalla viikolla, että ehdotetut leikkaukset kohdistuisivat toissijaisiin menoihin eivätkä haittaisi talouskasvun edellytyksiä.

– Peruspalvelut kuten koulutus ja sote eivät ole ainakaan meille mitään ”toissijaisia menoja” vaan ne menevät suomalaisen hyvinvointivaltion ytimeen. Purran väitteet, etteivätkö nämä leikkaukset näkyisi kansalaisten arjessa tai haittaisi talouskasvua, ovat suoraan sanottuna täyttä potaskaa, Koskela sanoo.

– Todellisuudessa Purra on uhraamassa suomalaisten tulevaisuutta oman puolueensa kannatuksen pelastamiseksi.

Koskela toteaa asiatuntijoiden kritisoineen Purran leikkauslistaa, sillä tämän ehdottomat leikkaukset koulutukseen ja tutkimus- ja kehittämispanostuksiin olisivat myrkkyä talouskasvulle ja tuottavuudelle.

– On erikoista, että yritystuista Purra leikkaisi nimenomaan niitä tukia, jotka eniten edistävät talouden uudistumista ja parantavat tuottavuutta, Koskela ihmettelee.

Koskela muistuttaa siitä, että vasemmistoliitto on esittänyt useiden ympäristölle haitallisten yritystukien leikkaamista sekä listaamattomien yritysten osinkoverohuojennuksen poistoa, sillä ne ovat talouden uudistumisen ja tuottavuuden näkökulmasta erityisen haitallisia.

Hän myös korostaa, että hallituksen finanssipolitiikka on pitkittänyt Suomen taantumaa, koska se on leikannut pienituloisilta ja jakanut rahaa rikkaille, jotka kuluttavat pienemmän osan tuloistaan. Tämä on kuihduttanut kysyntää ja kasvua, ja näin ollen myös nostanut Suomen velka-astetta.

– Suomi on juuri sellaisessa syöksykierteessä, josta useat asiantuntijatahot ovat varoittaneet. Lisäleikkaukset eivät Suomen taloutta pelasta. Velkasuhteen taittaminen sen sijaan edellyttäisi uskottavia panostuksia kasvuun ja tuottavuuteen. Hallituksen rikkaille jakamat miljardin veroalet eivät sellaisia ole, Koskela toteaa.