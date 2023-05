Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaati vappupuheessaan hallitusneuvotteluihin kokoontuvilta puolueilta konkreettisia toimia työssäkäyvien toimeentulon turvaamiseksi. Andersson piti puheensa Turussa työväen yhteisessä vapputapahtumassa.

Kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristilliset kokoontuvat tiistaina Säätytalolle aloittamaan neuvotteluja tulevasta hallitusohjelmasta.

Andersson nosti puheessaan esiin, että Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama elinkustannuskriisi näkyy kaikkien suomalaisten arjessa. Andersson sanoi olevansa huolissaan palkansaajien ostovoimasta, joka on voimakkaan inflaation johdosta laskenut eniten yli 60 vuoteen. Samaan aikaan muun muassa ruoan hinta nousi viime vuonna nopeammin kuin kertaakaan 1950-luvun jälkeen.

ILMOITUS ILMOITUS

– Jo ennen nykyistä elinkustannuskriisiä Suomessa on ollut paljon ihmisiä, joiden palkka ei riitä kattamaan elämisestä aiheutuvia kuluja. Asumistuki on erittäin tärkeä sosiaaliturvan muoto esimerkiksi työssäkäyville yksinhuoltajille, joiden palkka ei muuten riittäisi elämiseen. Työntekijöiden osuus asumistuen saajista on viimeisten vuosien aikana noussut, ja vuonna 2021 se oli noin 39 prosenttia, Andersson totesi.

Myös asiantuntijat ovat huomauttaneet, että erityisesti duunarit uhkaavat tippua köyhyyteen elinkustannusten noustessa. Joka kymmenes suorittavaa työtä tekevä suomalainen elää suuressa köyhyysriskissä, ja joka kolmas melko suuressa.

Katse palkkoihin

Andersson käsitteli puheessaan asumistukea, josta lähes kaikki hallitusneuvotteluihin suuntaavat puolueet ovat ilmoittaneet aikovansa leikata. Anderssonin mukaan asumistuki on harva työssäkäyviä hyödyttävä sosiaaliturvan muoto.

– Jokaiselle työtä tekevälle ihmiselle kuuluu oikeus elämiseen ja riittävään palkkaan. Syy miksi näin ei nyt ole, on liian pienet palkat, liian korkeat vuokrat ja liian kallis ruoka. Samaan aikaan pörssiyrityksistä sataa taas valtavasti osinkoja niiden omistajille, Andersson kiteyttää.

Asumistuen leikkaukset vain lisäisivät köyhyyttä Suomessa, Andersson totesi.

– Oikeistopuolueet puhuivat vaaleissa ostovoiman vahvistamisesta vain veronkevennysten kautta, vaikka juuri valtion tuloveroalennukset eivät hyödytä niitä palkansaajia, jotka roikkuvat köyhyysriskissä. Sen sijaan mittavat veronkevennykset lisäävät entuudestaan koulujen, päiväkotien, terveyskeskusten ja sairaaloiden resurssipulaa. Pienipalkkaisia työntekijöitä hyödyttäisi ennen kaikkea riittävän suuret palkankorotukset euromääräisesti toteutettuina, Andersson toteaa.

Anderssonin mielestä kiky-maksujen siirtäminen takaisin työnantajalle sekä kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon pitäminen vähintään Marinin hallituksen nostamalla, historiallisen korkealla tasolla olisivat konkreettisia keinoja, joilla kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon tuleva hallitus voisi aloittaa ja osoittaa ottavansa työtä tekevien köyhyysriskin vakavasti.