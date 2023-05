Turkin presidentti- ja parlamenttivaaleissa oli tiedossa, että mikään ei ole varmaa. Niin myös kävi, kun ääntenlaskussa paitsi kesti siinä oli myös erittäin paljon ristiriitaista tietoa.

Varhain maanantaina näytti siltä, että presidentinvaaleissa edessä on toinen kierros istuvan presidentin Recip Tayyip Erdoğanin ja opposition Kemal Kılıçdaroğlun välillä.

Vasemmistoliiton kansanedustajat Veronika Honkasalo ja Mai Kivelä seurasivat vaalipäivää Itä-Turkin kurdialueella Vanissa, missä he olivat epävirallisina tarkkailijoina. Pyynnön eurooppalaisille vasemmistopuolueille oli esittänyt kurdipuolue HDP, jonka edustajat olivat vaaleissa ehdolla vihreän vasemmiston YSP-puolueen riveissä. Hallinnon sortotoimien kohteena olevaa HDP:ta uhkaa nimittäin kokonaan kieltäminen. KU:n päätoimittaja oli Kivelän ja Honkasalon mukana Vanissa osana tarkkailijadelegaatiota.

Honkasalo ja Kivelä kiersivät delegaatioryhmänsä kanssa äänestyspaikkoja Vanin alueella. Kyse oli pienempien kylien äänestyspaikoista.

– Olen todella iloinen, että pääsimme käymään äänestyspaikkoja läpi. Vähän harmittaa, että niiden sisälle emme päässeet. Odotuksiin nähden olin yllättynyt, että äänestäminen meni niinkin hyvin ja että ihmiset näyttivät olevan tyytyväisiä, että itse äänestys sujui rauhallisesti, Honkasalo tiivisti tunnot.

Äänestyspaikoilla oli vahvasti aseistettuja sotilaita, mutta ihmiset suhtautuivat heihin rauhallisesti. Honkasalo nostikin esiin, että ihmiset pääsevät kyllä äänestämään, mutta kysymys on, mitä sen jälkeen tapahtuu.

– Epädemokraattisuus tulee esiin siinä, kenen poliittisia oikeuksia poljetaan ja tukahdutetaan. Kenellä on ylipäänsä mahdollista asettua ehdolle vaaleissa. Ihmiset pääsivät äänestämään, mutta mitä tapahtuu sen jälkeen.

Lohduttomia tarinoita

Epävirallisia tarkkailijoita kuljettivat autoillaan paikalliset HDP-aktiivit. Heidän kauttaan avautui tarkempi kuva poliittisesta sorrosta kurdialueilla.

– Se on todella lohdutonta. Paikallispoliitikoilta on riisuttu kaikki valta – poliittisesta osallistumisesta on tehty monin tavoin mahdotonta, Honkasalo kertoi.

Myös Mai Kivelä nosti esiin paikallisilta ihmisiltä kuullut viestit. Ne avasivat hänelle vielä selvemmin, kuinka paljon vaaleissa on pelissä.

– Täällä viesti on ollut se, että nyt on kaikki tai ei mitään pelissä. Onko tämä se hetki, kun luisutaan kokonaan pois demokratian tieltä. Voidaanko demokratia vielä pelastaa? Täälläkin kuulee, miten paljon konkreettista sortoa ihmiset kohtaavat, Kivelä kertoo.

– Olemme tavanneet ihmisiä, joiden perheet on lähetetty pakoon. He eivät ole nähneet omia lapsiaan vuoteen. On paljon ihmisiä, joiden työura on kokonaan tuhottu, koska kannattaa väärää puoluetta. Puolueen kannattaminen voi määrittää koko elämää.

Äänestyspaikoilla ollut tunnelma yllätti Kivelän positiivisesti. Hän totesi odottaneensa kireämpää tunnelmaa.

Vaalipaikkojen sulkeutumisen jälkeen epäviralliset tarkkailijadelegaatiot kokoontuivat Vanin kaupunkiin HDP:n paikalliseen päämajaan.

– HDP:n toimistolla on ollut havaittavissa tunnelma, että mitä tästä kaikesta seuraa. Oli tulos mikä tahansa, Honkasalo kuvailee.

Yksi HDP-aktiivi tiivisti KU:lle, että hän tukee näissä vaaleissa pikkufasistia eli Kılıçdaroğlua, koska vastassa on isompi fasisti. Pelissä oli aktiivin mukaan kaikki tai ei mitään. Jos Erdoğan ei nyt kaadu, tulee Turkin demokratia tuhoutumaan lopullisesti, viesti kuului.

HDP:n toimistolla oli paikalla myös toimittajana työskennellyt aktiivi, joka kertoi KU:lle istuneensa puoli vuotta vankilassa yhden jutun vuoksi.

Hieman ennen puoltayötä Vanin kaduilla alkoi näkyä enemmän poliiseja ja sotilaita, jotka olivat vahvasti varustautuneita.

– Onhan tämä armeijan ja poliisin läsnäolo täällä aika pysäyttävää. Tulee Palestiina mieleen, kun panssaroituja autoja ja pidätysbusseja näkee, Kivelä vertasi.

Solidaarisuuden osoitus

Kurdipuolue HDP on vasemmistoliiton sisarpuolue. Siksikin Honkasalo ja Kivelä pitivät tärkeänä lähtöä Vaniin.

Honkasalo nosti myös esiin, että puhui paljon kurdien oikeuksista Suomen Nato-prosessin aikana.

– Tämä oli meiltä vahva solidaarisuuden osoitus. Minulle merkitsee henkilökohtaisesti paljon se, että saa henkilökohtaisesti kokea ja nähdä täällä kaiken, Honkasalo sanoo.