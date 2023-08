Kuuban väestö vanhenee vinhaa vauhtia, sillä syntyvyys on pohjalukemissa ja parhaassa työiässä olevat äänestävät jaloillaan. Lähtemään kannustavat muun muassa jatkuva talouskriisi, tavarapula, asuntokurjuus ja köyhyys.

– Asukkaat ovat valtion tärkein voimavara. Tietyn hetken asukasluku ei ole liian suuri tai pieni, mutta kaikki taloudelliset ja sosiaaliset suunnitelmat tulisi suhteuttaa todellisiin asukasmääriin, valtion tilastoviraston (Onei) varajohtaja Carlos Alfonso muotoilee.

Vuonna 2016 Kuubassa oli 11 239 224 asukasta, mikä lienee kaikkien aikojen maksimi. Tämän vuoden maaliskuussa jäljellä oli Onein alustavien tietojen mukaan 11 082 964.

Vuonna 2025 kuubalaisia uhkaa olla alle 11 miljoonaa ja 17 vuotta myöhemmin enää 10 miljoonaa. Ennusteiden mukaan vuonna 2055 vajotaan alle 9 miljoonan.

– Rakennuksille ja maatalouteen riittää entistä vähemmän työvoimaa. Ja koulutetusta työvoimasta pitäisi saada aiempaa enemmän irti: on parannettava ammattitaitoa ja nostettava palkkoja. Kyse on mutkikkaasta prosessista, Alfonso ennustaa.

Useampi kuolee kuin syntyy



2022 oli toinen peräkkäinen vuosi, jona Kuuban syntyvyys romahti alle 100 000 vauvan. Kuolemia oli 120 098, joka on viime vuosikymmenten toiseksi korkein luku. Se ylittyi ainoastaan koronavuonna 2021, jolloin menehtyi 167 645 kuubalaista.

Kuuban kokonaishedelmällisyysluku on jatkanut laskuaan, ja viime vuonna syntyi enää 1,14 lasta naista kohti. Vasta 2,1 lasta turvaisi väestön uusiutumisen, mutta Kuuba on jäänyt sen alle vuodesta 1978 lähtien.

Alhaista syntyvyyttä ovat Kuubassa edistäneet kaikille tarjottu maksuton koulutus ja perhesuunnittelumahdollisuudet, joiden ansiosta naiset ovat edistäneet työuraansa ja lykänneet lasten hankintaa.

Asiantuntijat muistuttavat, että yli 30-vuotisen talouskriisin kestäessä lisääntymishaluihin on vaikuttanut myös pula perusasioista, kuten ruuasta ja asunnoista.

Palkka ei riitä mihinkään



Taloustieteilijä Omar Everleny Pérez Villanueva laskee, että yhden henkilön elinkustannukset ovat Kuubassa 250 euroa kuussa . Keskipalkka on kuitenkin vain noin 21 euroa ja minimieläke alle 8,5 euroa kuukaudessa.

Taloustieteilijöiden mukaan Kuuban kehityssuunnitelmat edellyttäisivät kuuden prosentin vuotuista talouskasvua. Siitä ollaan kaukana, ja kaivatut ulkomaiset investoinnit viipyvät.

– Elämä on todella kovaa. Ruoka kallistuu koko ajan. Lääkkeistä on pulaa, palkalla ei elä, eikä joukkoliikenne toimi. Monet nuoret haluavat lähteä ulkomaille kokeilemaan onneaan, havannalainen kirjanpitäjä Idania Reyes, 38, pohtii.

– Monet naiset eivät halua lapsia, koska heillä ei ole varaa raskausaikaan eikä lapsenhoitoon.

Reyes kertoo itsekin lykänneensä perheen kasvattamista.

– Valmistumisestani lähtien olen asunut ahtaasti mieheni ja appivanhempieni kanssa. Saimme pojan neljä vuotta sitten, ja haluaisin toisenkin lapsen, mutta näissä oloissa se on mahdotonta.

Ahdasta asumista

Kuubasta puuttuu tilastojen mukaan 863 000 asuntoa. Rakennusmateriaaleista on pulaa, mikä myös nostaa niiden hintoja. Tilanne pakottaa monta sukupolvea ahtautumaan saman katon alle.

Kuuban asukkaista 22,3 prosenttia on nyt vähintään 60-vuotiaita, ja osuus nousee. Vuonna 2035 kolmannes väestöstä on yli kuudenkymmenen. Eläkeikä on tietyin poikkeuksin naisilla 60 ja miehillä 65 vuotta.

Väestön ikääntyminen pakottaa Kuubankin pohtimaan tulevaisuuden hoivapalveluja ja terveydenhuollon koulutuspaikkojen lisäämistä.

Yhä useampi lähtee



Maastamuutto Kuubasta yltyi viime vuonna. Yhdysvaltoihin, jossa on noin 1,5 miljoonaa kuubalaista, heitä hakeutui viime vuonna neljännesmiljoona. Muihin maihin lähteneistä ei ole numerotietoja, mutta erään arvion mukaan Kuuban työikäisestä väestöstä on voinut kadota viitisen prosenttia.

Kuuba koettaa parannella välejään maasta lähtijöihin muun muassa pidentämällä passien voimassaoloajan kuudesta kymmeneen vuoteen heinäkuun alusta lukien. Lisäksi kumottiin sääntö, joka vaati käymään kahden vuoden välein Kuuban konsulaatissa vahvistamassa passin voimassaolo.

– Uudistukset parantavat suhteita, mutta on varhaista arvioida niiden vaikutuksia, Alfonso sanoo.

Kuuban kannalta on erityisen kohtalokasta, että valtaosa lähtijöistä on koulutettua väkeä parhaassa työiässä.

Tammikuussa 2019 tehty maastamuuttokysely paljasti, että 88 prosenttia niistä, jotka sanoivat muuttavansa ulkomaille pysyvästi, oli 15–49-vuotiaita. Tilapäisesti muuttavista samaan ikäluokkaan kuului 75 prosenttia.

Alle 40-vuotiaista lähtijöistä 85 prosentilla ja yli 40-vuotiaista 80 prosentilla oli keski- tai korkea-asteen koulutus. Kaikista lähtijöistä 64 prosentilla oli työpaikka Kuubassa.

