KU:n Kaikki Uusiksi -podcastin torstain jaksossa keskusteltiin liikunnasta ja kaupunkisuunnittelusta yhdessä vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholmin kanssa.

Suomalaiset liikkuvat tutkimusten mukaan aikaisempaa vähemmän. Liikunnan puute ei ole pelkästään ihmisen henkilökohtainen asia, vaan se on myös yhteiskunnallinen kysymys. Hallitusohjelman eduskuntakäsittelyssä kesäkuussa Timo Furuholm sanoi, että liikkumattomuus on kriisi, joka maksaa.

– Syyt liikkumattomuuden lisääntymiselle ovat aika selkeät, Furuholm arvioi KU:n Kaikki Uusiksi -podcastin uusimmassa jaksossa.

Furuholmin mukaan perimmäinen syy on yhteiskunnan muuttumisessa. Digitalisaatio on tehnyt siinä oman osansa, samoin autoistuminen.

– Kaikki on tietyllä tavalla helpompaa meille. Työelämä on muuttunut aktiivisesta passiivisemmaksi ainakin liikkumisen osalta. Tähän muutokseen me emme ole halunneet tai kyenneet vastaamaan, Furuholm pohtii.

Hän kuitenkin välttää väittämästä, että kyseessä olisi yksinkertainen asia, joka olisi korjattavissa lainsäädännöllä tai rahan siirtämisellä valtion budjetissa.

– Politiikkatoimilla on tärkeää muuttaa asioita tässäkin asiassa, mutta se vaatisi tuekseen elämäntavan ja ajattelutavan muutoksen, Furuholm sanoo.

Kolmen miljardin kustannukset

Tuoreimman Liikuntaraportin tulokset osoittavat, että suomalaiset viettivät suurimman osan valveillaoloajastaan paikallaan istuen tai makoillen. Reipasta tai rasittavaa liikkumista kertyi työikäisille aikuisille alle tunti päivässä, nuoremmille osallistujille enemmän kuin vanhemmille. Ikäihmisille reipasta tai rasittavaa liikkumista kertyi enää hieman yli puoli tuntia päivässä.

UKK-instituutti taas on laskenut, että liikkumattomuus aiheuttaa Suomessa vuosittain yli kolmen miljardin euron kustannukset.

Timo Furuholm näkee liikkumattomuuskriisin hoitamisessa todella paljon samoja piirteitä kuin ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.

– Me voimme keksiä loputtomasti laastareita ja tapoja. Sen tueksi, kun politiikassa tehdään oikeita asioita, meidän pitää myöntää arjessa myös, että meidän pitää ajatella eri tavalla.

Furuholm tahtoo edistää ihmisten liikkumista kävellen ja pyörällä ja saada näin ihmisiä liikkumaan liikenteessä. Hän kokeekin, että kaupunki- ja liikennesuunnittelua on tehty kunnianhimottomasti ja autojen ehdoilla.

– Meidän referenssimme on ollut huono. Se on ollut se auto, jolla pitää päästä tuulikaappiin, Furuholm sanoo.

Hän kuitenkin painottaa, ettei hän lähtökohtaisesti ole autoilijoita vastaan.

–Ajan itsekin autolla esimerkiksi lapsia treeneihin, Furuholm sanoo.

– Jotta saisin lapset treeneihin kestävästi, minun pitäisi kyetä suunnittelemaan päiväni ihan eri tavalla, Furuholm sanoo.

Kansanedustaja näkeekin kaupunkitilan uusjaon jokaista liikkumismuotoa hyödyttävänä asiana.

–Kun me saadaan enemmän ihmisiä toivottavasti Turussa kohta ratikkaan ja pyöräilemään ympäri vuoden, on siellä vähemmän yksityisautoja, joka on valtavasti tilaa vievä kapistus, Furuholm toteaa.

