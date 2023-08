Hallitus on julkaisemassa lähiaikoina tiedonantoa rasismista. Siinä tullaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan linjaamaan, että Orpon oikeistohallituksessa ei rasismia suvaita.

Tiedonannon taustalla on luonnollisesti perussuomalaisten ympärillä leijunut rasismikohu. Ensin Vilhelm Junnila joutui jättämään paikkansa elinkeinoministerinä, kun hänen vanhat kirjoituksensa paljastuivat isolle yleisölle. On hyvä painottaa, että missään kätköissä ne eivät koskaan olleet – Junnila oli tehnyt kaiken täysin avoimesti.

Orpo linjasi, että ongelma tullaan ratkaisemaan tiedonannolla. Se annetaan eduskunnalle heti istuntokauden alussa eli syyskuun alkupäivinä.

Jo ennen tiedonannon julkistusta uskaltaa sanoa, että siinä on yksi erittäin iso ongelma. Siinä erittäin etuoikeutetussa asemassa olevat valkoihoiset ihmiset määrittelevät, etteivät ole rasisteja.

Kyse on vähän samasta kuin alkoholin ongelmakäyttäjä julistaa itse, ettei ole ongelmakäyttäjä. Uskottavuus on nolla.

Tiedonantoa on valmisteltu virkamiesten virkatyönä työryhmässä. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut valtioneuvoston kansliasta Orpon valtiosihteeri Risto Artjoki (kok.). Varapuheenjohtajana on toiminut valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) valtiosihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.

Lisäksi mukana ovat olleet RKP:n ja kristillisten valtiosihteerit sekä neljän ministeriön kansliapäälliköt.

Epämieluisia kysymyksiä

On varmaa, että tiedonannossa todetaan ylevästi rasismin olevan tuomittavaa. Mitään arvoa tuolle julistukselle on turha antaa, koska sen antaneet ihmiset eivät kykene tunnistamaan omassa toiminnassaan mahdollisesti olevaa rasismia.

Orpo esimerkiksi johtaa hallitusta, joka haluaa karkottaa Suomesta ulkomaalaiset, jotka eivät löydä uutta työtä kolmessa kuukaudessa. Poikkeuksen tähän voisivat muodostaa niin kutsutut huippuosaajat, joita asetus ei koskisi. Orpo tuskin tietää itsekään, miten huippuosaaja määritellään. Onko huippuosaaja ihminen, joka tienaa tarpeeksi rahaa? Onko huippuosaaja tietyn värinen, oikeasta oppiaineesta valmistunut vai mikä? Määrittelyssä on edessä ainoastaan epämieluisia kysymyksiä.

Päällimmäisenä on joka tapauksessa se, että ihmisiä asetellaan tietoisesti – tai ainakin toivottavasti tietoisesti – eriarvoiseen asemaan. Sellainen yhteiskuntamme tietenkin on, eriarvoisuus kun on yksi nykyisen talousjärjestelmän kulmakivistä. Toisille annetaan aina enemmän kuin toisille.

Petteri Orpon hallituksen tiedonanto ei lohduta pätkääkään päivittäin rasismia kohtaavia ihmisiä. Koska heitä ei taaskaan kuultu.