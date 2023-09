Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä järjestää tänään 12. syyskuuta yhdessä thaimaalaisten marjanpoimijoiden ja Helsingin vasemmiston englanninkielisen Helsinki Left -ryhmän kanssa keskustelutilaisuuden marjanpoimijoiden tilanteesta.

Tilaisuus järjestetään eduskunnan lisärakennuksessa Pikkuparlamentissa kello 13:00-15:30.

– Tilaisuudessa thaimaalaiset marjanpoimijat kertovat, millaisiin inhimillisesti mahdottomiin tilanteisiin he ovat Suomessa joutuneet, kertoo Mai Kivelä tilaisuuden tiedotteessa.

ILMOITUS ILMOITUS

”Poimijoita on joutunut ihmiskaupan uhriksi.”

– Viranhaltijat ulkoministeriöstä ja poliisin ihmiskauppayksiköstä ottavat kantaa omista näkökulmistaan, mistä kohtuuton asetelma johtuu, hän jatkaa.

Lain noudattamisessa puutteita

Thaimaalaisille pienviljelijöille on markkinoitu suomalaisia luonnonmarjoja hyvänä keinona ansaita suuremmat tulot sesonkityöllä. Heille on myönnetty viisumeita, ja poimijat ovat usein velkasuhteessa matkojen koordinaattorille tai suomalaisille marjayrittäjille lentolippujen, majoituksen, kuljetusten ja työvälineiden suhteen.

Vuosien saatossa lopputulemana moni marjanpoimija on joutunut palaamaan Thaimaahan marjasesongin jälkeen joko edelleen veloissa, tai muutaman sadan euron tienesteillä monen kuukauden kovasta työstä. Poimijoita on joutunut ihmiskaupan uhriksi.

Joitakin parannuksia on tehty ja lainsäädäntöä on selkeytetty viime kaudella niin sanotun marjalain kautta. Marjalain noudattamisessa on kuitenkin löydetty paljon puutteita, ja riiston tunnusmerkit täyttäviä tapauksia esiintyy edelleen.

– Valvonta on tuonut esille kuinka edes marjalain vaatimuksia ei noudateta, Mai Kivelä huomauttaa.

– Marinin hallituksen tavoitteena oli muuttaa marjanpoiminta työsuhteiseksi kausityöksi, mutta uudistus ei ehtinyt valmistua. Poimijoiden on saatava oikeutta, ja Suomessa tapahtuva ihmisten hyväksikäyttö on saatava loppumaan, Kivelä vaatii.