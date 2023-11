Hamasin hyökkäys Gazan alueelta Israeliin oli ilmeisesti onnistuneempi kuin järjestössä ikinä osattiin odottaa. Hyökkäyksessä kuoli ainakin 1 400 israelilaista ja yli 200 ihmistä vietiin Gazaan panttivangiksi.

Todennäköisesti Hamasin hyökkäys oli jopa liian tuhoisa sen oman tulevaisuuden kannalta. Sen sijaan että järjestö olisi päässyt käymään kauppaa panttivangeilla Israelin vankiloissa olevien tuhansien palestiinalaisten vapauttamiseksi, Hamas onkin ajanut itsensä umpikujaan.

Useimpien israelilaisten mielestä Hamas pitää nyt kerta kaikkiaan tuhota eikä sitä saa enää koskaan päästää valtaan Gazassa.

ILMOITUS ILMOITUS

Israelin johdossa ollaan erimielisiä Gazan hyökkäyksen tavoitteista ja siitä, mitä sodan jälkeen tapahtuu.

Israelin viikkoja kestäneissä pommituksissa suuri osa Gazan alueen rakennuksista ja infrastruktuurista on jo tuhottu. Veden ja sähkön jakelu on katkaistu, ja alueella on pulaa ruuasta ja lääkkeistä.

Marraskuun alkuun mennessä Israelin pommituksissa oli kuollut yli 9 000 ihmistä ja 1,4 miljoonaa ihmistä – lähes kaksi kolmasosaa Gazan asukkaista – oli joutunut lähtemään kodeistaan.

Kuitenkin vain pieni osa alueen asukkaista kannattaa Hamasia. Syyskuussa tehdyn kyselyn mukaan ylivoimainen enemmistö Gazan asukkaista haluaisi, että Israelin ja Palestiinan välinen konflikti ratkaistaan rauhanomaisin keinoin.

Israelin johdossa ollaan erimielisiä Gazan hyökkäyksen tavoitteista ja siitä, mitä sodan jälkeen tapahtuu.

Lokakuussa nimetyn sota-ajan hallituksen kenraalit tahtoisivat määritellä hyökkäykselle selkeät tavoitteet. Pääministeri Benjamin Netanjahu taas tuntuu haluavan pidempään jatkuvaa sotaa, joka voisi lisätä hänen kannatustaan. Tuoreessa mielipidemittauksessa Netanjahun kannatus oli pudonnut 28 prosenttiin.

Israelin viranomaiset myöntävät, ettei asevoimilla ole vielä olemassa poistumissuunnitelmaa eikä hallituksella ole yhteistä näkemystä siitä, miten Gazaa tullaan hallinnoimaan sen jälkeen kun maahyökkäys on ohi ja alueella olevat Hamasin joukot on eliminoitu.

Lähi-idän asioihin erikoistuneet tutkijat ovat esittäneet mahdollisia skenaarioita Gazan tulevaisuudesta. Miehitetyn Länsirannan palestiinalaishallinto voisi ottaa myös Gazan hallintaansa, alueelle voisi pystyttää uuden paikallisen hallinnon Israelin joukkojen holhouksessa tai alueen voisi luovuttaa arabimaiden yhteiseen hallintaan.

Israelilainen verkkomedia +972 Magazine julkaisi lokakuun lopulla maan tiedusteluministeriössä laaditun salaisen mietinnön Gazan tulevaisuudennäkymistä. Mietinnön johtopäätökset eivät ole Israelin virallisia linjauksia vaan suosituksia, jotka on jaettu maan muille ministeriöille, tiedusteluelimille ja asevoimille.

Tiedusteluministeriön mietinnössä käsitellään kolmea eri skenaariota. Ensimmäisessä skenaariossa Gaza asetetaan Länsirannan palestiinalaishallinnon alaisuuteen. Tässä skenaariossa on kirjoittajien mielestä huomattavia riskejä, sillä Länsirannan ja Gazan yhteinen hallinto saattaisi edistää itsenäisen Palestiinan valtion syntymistä.

Toisessa skenaariossa Israelin joukot miehittävät Gazan ja pystyttävät alueelle uuden paikallisen hallinnon. Tämäkään tulevaisuudenkuva ei ole kirjoittajien mielestä realistinen, sillä miehitys tulisi Israelille kalliiksi ja pahimmassa tapauksessa Hamasin tilalle voisi nousta aiempaakin radikaalimpi islamistiliike.

Lopulta mietinnössä suositellaan Gazan täydellistä valloitusta ja asukkaiden karkottamista Egyptin rajan yli Siinain niemimaalle.

Mietinnössä kuvatussa kolmannessa skenaariossa Gazan siviiliväestö evakuoidaan sodan alta Siinaihin rakennettaviin telttakaupunkeihin, jonne toimitetaan humanitaarista apua.

Kirjoittajien mukaan siviiliväestön evakuointi säästää ihmishenkiä ja laajamittainen maastamuutto sota-alueilta on muutenkin luonnollinen ratkaisu välttyä sodankäynnin vaaroilta, kuten viime vuosina on nähty kriisialueilla Syyriassa, Afganistanissa ja Ukrainassa.

Tarkoituksena ei kuitenkaan ole päästää asukkaita sodan jälkeen enää takaisin Gazaan, vaan heille annetaan mahdollisuus jäädä pysyvästi Egyptiin tai hakea turvapaikkaa muista arabimaista, Euroopan maista tai sallivasta maahanmuuttopolitiikasta tunnetusta Kanadasta.

Maksumiehiksi pyydetään Yhdysvaltoja, EU:ta, Saudi-Arabiaa ja muita Persianlahden maita.

Tässä skenaariossa tarvitaan myös suurten mainostoimistojen apua herättämään kansainvälistä solidaarisuutta palestiinalaisia pakolaisia kohtaan sekä vakuuttamaan Gazan asukkaat siitä, että lähteminen kotiseudulta on heidän ainoa vaihtoehtonsa, sillä Israel aikoo valloittaa koko Gazan eikä palestiinalaisilla ole alueelle sen jälkeen enää paluuta.

Egyptillä on toki velvollisuus ottaa vastaan sota-alueelta tulevat pakolaiset, mutta presidentti Abdel Fattah al-Sisi tyrmää ajatuksen pysyvien pakolaisleirien pystyttämisestä Siinaille, sillä niistä voisi muodostua tukikohta uusille terroristiliikkeille.

Egyptin ja useimpien muiden arabimaiden johtajat ovat joka tapauksessa mielissään, mikäli Hamas tuhotaan, sillä järjestö edustaa heidän vihollisenaan pitämää muslimiveljeskuntaa ja sen peräänkuuluttamaa poliittista islamia.

Lähi-idän maiden asukkaat ovat sen sijaan lähteneet kaduille osoittamaan mieltä palestiinalaisten puolesta ja siinä samassa omia autoritaarisia vallanpitäjiään vastaan.

Gazan sodan jatkuessa pitkään konflikti voi myös levitä naapurimaihin Libanoniin, Syyriaan, Jemeniin ja Irakiin ja johtaa kansannousuihin muissa arabimaissa.