Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo?

– Gazan järkyttävän tilanteen seuraaminen työllistää niin mieltä kuin konkreettisesti. Itse tilanne on täysin murheellinen, aikakautemme häpeä, mutta sen lisäksi me kaikki, jotka vaadimme, että Hamasin iskujen lisäksi on myös tuomittava Israelin kansainvälisen humanitäärisen oikeuden loukkaukset ja siviilien tappaminen, saamme runsaasti vihaa ja disinformaatiota osaksemme.

– Olemme myös vasemmistossa joutuneet oikomaan mediassa vääriä väitteitä vasemmistoliiton roolista Israelin asekauppaan liittyen. Vasemmistoliitto on vastustanut pitkään ainoana eduskuntapuolueena asekauppaa Israelin kanssa ja näin toimimme myös Marinin hallituksessa. Me emme osallistuneet Marinin hallituksessa millään tavalla päätökseen tilata Israelilta Daavidin linko -korkeatorjuntaohjusjärjestelmää.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

– Olen iloinen siitä, että teimme yhteisen vetoomuksen Gazan tilanteeseen liittyen eduskunnan ihmisoikeusverkoston ja Palestiina-ystävyysryhmän jäsenten kanssa.

– Tämän lisäksi valiokunnissa on käsitelty ensi vuoden talousarviota. Sivistysvaliokunnassa meitä ovat työllistäneet muiden muassa hallituksen esitykset, jotka leikkaavat kohtuuttomalla tavalla opiskelijoilta. Sivistysvaliokunnassa on käsittelyssä myös kirjailijoiden e-lainauskorvaukset, jotka ovat herättäneet julkisuudessakin paljon keskustelua.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Olemme puolustaneet valiokunnissa ja täysistunnoissa oikeudenmukaista talouspolitiikkaa ja vastustaneet Orpon hallituksen täysin kohtuuttomia leikkauksia pienituloisten asemaan.

– Tämän lisäksi olemme ainoana eduskuntapuolueena näyttävästi vastustaneet asekauppaa Israelin kanssa ja pitäneet esillä sitä, että Suomen on tuomittava Hamasin iskujen lisäksi Israelin täysin kohtuuttomat iskut siviiliväestöä kohtaan ja vaadittava yksiselitteisesti tulitaukoa. Humanitaariset tauot eivät riitä. Gazan laiton saarto on lopetettava ja tarvittava humanitaarinen apu on saatettava perille.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Olen ollut hyvin surullinen siitä, kuinka vähän mediassa on käsitelty terroristisessa tarkoituksessa tehtyä valekirjepommikampanjaa ja väkivallantekojen suunnittelua, jotka kohdistuivat myös vasemmistoliiton puoluetoimistoon.

– Epäilyllä on ollut tiiviit yhteydet perussuomalaiseen puolueeseen aina viime kesän loppuun asti. Jos minkään muun puolueen aktiivi olisi epäiltynä vastaavista teoista, se olisi valtakunnan ykkösuutinen.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Olen niin tyytyväinen siihen, että luen nykyään joka ilta kaunokirjallisuutta ja se on hetki, jota odotan jo päivällä. Nyt on menossa Édouard Louis’n Muutos: metodi. Luokkapetturin muotokuva. Olen erityisen ihastunut siihen, että kirjailijan sosiologin koulutus heijastuu teoksesta sensitiivisen ja taitavan rakenteellisen analyysin kautta.

