Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jussi Saramon jatkamaan ryhmän puheenjohtajana. Saramo on vantaalainen toisen kauden kansanedustaja, joka on toiminut eduskuntaryhmän puheenjohtajana vuodesta 2021. Saramo toimi pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksessa opetusministerinä 17.12.2020–29.6.2021.

– Eduskunnan kevät tulee olemaan jännitteinen, sanoo Jussi Saramo eduskuntaryhmän tiedotteessa.

– Oikeistohallitus on ryhtymässä lisäleikkauksiin samalla kun se on sulkenut pois vastuulliset ja asiantuntijoiden esittämät talouden tasapainotuskeinot, kuten pääomaverotuksen uudistamisen länsimaisemmaksi. Lisäksi hallitus on ajamassa päin seinää työmarkkinapolitiikassa, Saramo kertoo.

Ryhmän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Aino-Kaisa Pekonen. Toisena varapuheenjohtajana jatkaa Laura Meriluoto.

Aino-Kaisa Pekonen on riihimäkeläinen lähihoitaja ja kansanedustaja. Hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 2011 sekä Marinin hallituksen sosiaali- ja terveysministerinä 2019–21. Pekonen on eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen. Laura Meriluoto on tuore kansanedustaja Kuopiosta. Järjestöasiantuntija Meriluoto on eduskunnan hallintovaliokunnan jäsen sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsen.

– Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tulee kevätkaudella puolustamaan kaikin voimin tasa-arvoa, ihmisten toimeentuloa, luontoa ja työntekijöiden oikeuksia, Jussi Saramo sanoo.