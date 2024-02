Ammatillisen keskusjärjestö STTK:n hallitus on huolissaan jatkuvasti lisääntyvästä vastakkainasettelusta maan hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen välillä. Työmarkkinoilla kuohunta ei osoita laantumisen merkkejä, ja hallitus vie työelämää ja sosiaaliturvaa heikentävää lainsäädäntöä eteenpäin ohjelmansa mukaisesti.

– Eripura vain syvenee, toteaa STTK:n puheenjohtaja Antti Palola keskusjärjestön tiedotteessa.

– Lopputalven ja kevään aikana tullaan näkemään lisää työmarkkinahäiriöitä, lakkoja ja mielenilmauksia. Jos hallitus itsepäisesti vie hallitusohjelmaan kirjatut muutokset sellaisenaan läpi, tilanne heijastuu työmarkkinapöytiin ja seuraavasta työmarkkinakierroksesta uhkaa tulla hyvin hankala, Palola sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

Aito kolmikanta käyntin

STTK korostaa, että se ei halua uhitella, vaan haluaa aitoa kolmikantaista lainvalmistelua.

”On tavoiteltava vakautta myös siksi, että geopolitiikassa eletään hyvin epävakaata aikaa.”

– Tähän saakka kolmikanta on ollut teatteria, jossa keinot hallitusohjelman tavoitteisiin pääsemiseksi on annettu työryhmille etukäteen ja siten viety neuvottelutoiminnalta pohja pois. Aito neuvottelu on sitä, että asetetaan tavoitteet, sitten etsitään keinot niiden saavuttamiseksi eikä keneltäkään oteta selkävoittoa, Antti Palola sanoo.

STTK:n hallitus toivoo, että pääministeri Petteri Orpo (kok) ottaisi työmarkkinalukon avaamisessa johtajuuden.

– Viisautta olisi ilman julkisuuden säihkettä kutsua alkajaisiksi työmarkkinaviisikko yhteiseen pöytään ja luottamuksellisiin keskusteluihin. Huonon kierre voidaan vielä katkaista, jos vain aitoa tahtoa löytyy, Palola esittää.

Keväällä kokoontuvan hallituksen kehysriihen on ennustettu päättävän hurjat lisäsäästöt ja leikkaukset jo tehtyjen lisäksi. STTK:n mielestä Suomessa tarvittaisiin yhteinen näkemys talouden tilannekuvan pohjalta siitä, miten sopeutusta tällä ja seuraavalla vaalikaudella voitaisiin tehdä oikeudenmukaisesti ja tasapainoisesti.

– Yhteisen talouden tilannekuvan pohjalta myös työmarkkinasolmua saataisiin avattua, Antti Palola sanoo.

– Jos vastakkainasettelun tiellä jatketaan, kansa jakaantuu ja se merkitsee lisää hulinaa. Se ei voi olla kenenkään kannalta toivottavaa eikä myöskään hallituksen tahto. On tavoiteltava vakautta myös siksi, että geopolitiikassa eletään hyvin epävakaata aikaa. Kun rajojen ulkopuolelta tulee riskejä aivan riittävästi, silloin kannattaisi rajojen sisällä omat asiat hoitaa kuntoon ilman syvenevää keskinäistä epäsopua.