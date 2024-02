”Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen sotii kyllä täysin työelämän tämänhetkistä henkeä vastaan”. Näin totesi viime vaalikaudella kokoomuksen silloinen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

– Olen tästä lausunnosta tismalleen samaa mieltä, totesi vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen tänään eduskunnan kyselytunnilla.

– Nyt te olette lakkauttamassa aikuiskoulutustuen, vaikka jatkuvaan oppimiseen panostaminen olisi tärkeämpää kuin koskaan. Juuri tämä ristiriita vaalipuheiden ja oikeistohallituksen todellisen politiikan sisällä on se syy, miksi hallitus on ajautunut työmarkkinakaaokseen, Pekonen muistutti.

Aikaisemmin keskustelussa sosiaalidemokraattien Tuula Haatainen totesi, että Työ- ja elinkeinoministeriön lausunnon mukaan on epäselvää, edistääkö aikuiskoulutustuen lakkauttaminen aidosti julkisen talouden tasapainoa tai työllisyyttä.

– Tämä sama epäselvyys koskee kaikkia hallituksen työelämäheikennyksiä. Teillä ei ole näyttöä, että ne lisäisivät työllisyyttä tai vähentäisivät velkaantumista. Eikö nyt olisi järkevää vielä vetää tämä esitys pois, vaikka se juuri tänne tulikin, Pekonen kysyi työministeri Arto Satoselta (kok).

Vastauksessaan Pekoselle ministeri Satonen vetosi valtiovarainministeriön arvioon siitä, että aikuiskoulutustuen lakkauttamisen työllisyysvaikutus olisi noin 10 000 uutta työllistä.

Isku naisvaltaisille aloille

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Veronika Honkasalo kutsui omassa puheenvuorossaan aikuiskoulutustuen lakkauttamista yhdeksi hallituksen typerimmistä ja lyhytnäköisimmistä esityksistä.

”Tämä on jälleen yksi isku naisvaltaisia aloja kohtaan.”

– Se ei myöskään tuo valtiontalouteen säästöjä käytännössä lainkaan, Honkasalo sanoi.

– Tämä on jälleen yksi isku naisvaltaisia aloja kohtaan. Tällä hetkellä 17 prosenttia sairaanhoitajiksi opiskelleista on saanut aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustuki myös motivoi työntekijöitä kehittyä ja kouluttautua omassa työssään, Honkasalo sanoi.

Hän sanoi, että aikuiskoulutustuki on esimerkiksi varhaiskasvatuksessa elintärkeää työvoimapulan takia. Veronika Honkasalo kysyikin hallitukselta, miksi se ylenkatsoo naisvaltaisia aloja niin monin eri tavoin.

– En kyllä siitä voi olla samaa mieltä, että tällä ei olisi merkitystä valtiontalouteen, vastasi työministeri Arto Satonen kansanedustaja Honkasalolle.

Satonen vetosi jälleen valtiovarainministeriön laskelmiin, joiden mukaan aikuiskoulutustuen lakkauttaminen toisi 10 000 uutta työllistä.

Työministeri antoi myös tunnustusta Honkasalon puheenvuorolle.

– Se on totta, että missä kohdin aikuiskoulutustuki on toiminut sillä tavalla, kun se on suunniteltu, on ollut silloin, kun oman alan sisällä opitaan pidemmälle. Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi, opettajasta erityisopettajaksi, palomiehestä paloesimieheksi, Satonen listasi.

Näihin hallitus pyrkii ministeri Satosen mukaan löytämään ratkaisuja työryhmällä, joka tuo esityksensä kehysriiheen mennessä.

– Ei tämä aikuiskoulutustuki ole heti lakkaamassa, vaan siinä menee useampi kuukausi, Satonen sanoi.