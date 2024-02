– Hallituspuolueiden valheelliset lupaukset ovat johtaneet työmarkkinakaaokseen, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sanoo.

– Eduskuntavaaleissa perussuomalaiset, RKP ja KD lupasivat säilyttää lakko-oikeuden vähintään nykyisessä laajuudessaan. Yksikään puolue ei esittänyt esimerkiksi ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuutta. Kun kaikki vaalilupaukset petetään, ei kansalaisyhteiskunnalle jää muita keinoja reagoida kuin mielenosoitukset ja lakot.

Kolmen puolueen välikysymys

Suomen talouden todellisia ongelmia ovat heikko tuottavuuskehitys ja väestön ikääntyminen.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jätti perjantaina välikysymyksen hallituksen aiheuttamasta työmarkkinatilanteesta yhdessä SDP:n ja vihreiden kanssa. Oppositiopuolueet kysyvät, onko hallitus valmis neuvottelemaan myös palkansaajajärjestöjen kanssa ja perääntymään sairaussakon kaltaisista haitallisista työelämäheikennyksistä.

Ammattiyhdistysliike on lakkoillut viime viikkoina hallituksen tekemiä ja suunnittelemia työelämän muutoksia vastaan. Ensimmäiset työtaistelutoimet nähtiin jo syksyllä.

Vaarana kahden kerroksen työmarkkinat

Vasemmistoliitto varoittaa siitä, että hallituksen työelämäheikennykset johtavat yleissitovien työehtosopimuksien rapautumiseen ja kahden kerroksen työmarkkinoihin, joissa erityisesti ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö rehottaa.

Puolue muistuttaa myös siitä, että samalla sote- ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset sekä muut matalasti palkatut naisvaltaiset alat ollaan sysäämässä pysyvästi palkkakuoppaan vientimalliksi kutsutulla palkankorotuskatolla. Siinä vientialan palkankorotukset rajaavat muiden alojen palkkoja.

Jopa tuhat euroa kuukaudessa

Vasemmistoliitto toteaa hallituksen linjan tuntuvan myös tavallisen duunarin lompakossa.

– Kun työehtojen ja palkkojen yksipuolista heikentämistä edistetään paikallisen sopimisen nimissä, voi vaikutus työntekijän toimeentuloon olla jopa 1 000 euroa kuukaudessa, Saramo sanoo.

Hän toteaa, että vaikka hallituksen työelämä- ja sosiaaliturvaheikennyksiä on perusteltu muiden pohjoismaiden esimerkeillä, ovat ne monilta osin vastakkaisia pohjoismaiselle mallille.

Muissa pohjoismaissa koko neuvottelujärjestelmää koskevista muutoksista neuvotellaan aidosti työmarkkinaosapuolien kesken.

Välikysymyksessä arvioidaan, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus on hautaamassa tämän periaatteen. Siinä sanotaan, että mitä nopeammin hallitus ojentaa sovinnon kättä, arvioi uudelleen linjaansa, sitä nopeammin tilanne rauhoittuu. Ratkaisun avaimet ovat hallituksella.

– Kun esimerkiksi irtisanomissuoja ja työttömyysturva ovat jo nykyisin Suomessa heikommat kuin Ruotsissa, vievät hallituksen yksipuoliset heikennykset Suomen entistä kauemmaksi muista pohjoismaista, Saramo sanoo.

Ei työllisyysvaikutuksia

Välikysymys painottaa sitä, että hallituksen työlainsäädäntömuutoksille ei ole arvioitu merkittävää vaikutusta työllisyyteen tai julkiseen talouteen. Esimerkiksi paikallinen sopiminen tai irtisanomissuojan heikentäminen eivät tutkimustiedon perusteella vaikuta työllisyyteen.

– Suomen talouden todellisia ongelmia ovat heikko tuottavuuskehitys ja väestön ikääntyminen. Sen sijaan, että hallitus ratkoisi näitä ongelmia, se pahentaa niitä, Saramo sanoo.

– Tuottavuuden kannalta tärkeää elinikäistä oppimista ollaan romuttamassa aikuiskoulutustuki lakkauttamalla. Lapsiperheiden asemaa heikennetään ja ulkomaiset työntekijät pyritään karkottamaan Suomesta samalla kun syntyvyys alenee.

Työmarkkinat kaaokseen

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman toteaa hallituksen kieltäytyneen kaikista työmarkkinakriisin ratkaisuesityksistä.

– Tähän pisteeseen on päädytty, koska hallitus edistää jääräpäisesti vain työnantajien toiveita eikä suostu tinkimään senttiäkään työnantajien sanelemista ehdoista. Kaikkien muiden suuntaan hallitukselta puuttuu korvat, Lindtman selvittää välikysymyksen taustaa.

– On erittäin huolestuttavaa, että hallitus on valmis ajamaan suomalaiset työmarkkinat kaaokseen viedäkseen väkisin läpi sairaussakon, perusteettomat pätkätyöt ja irtisanomissuojan heikentämisen. Tämän päälle vielä sidotaan valtakunnansovittelijan kädet ja ajetaan naisvaltaiset pienpalkkaiset alat ikuiseen palkkakuoppaan.

Hallitus tiesi riskin

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Virta korostaa puolueensa valmiutta työmarkkinoiden uudistamiseen, mutta sanoo, että Vihreät ei luota Orpon hallituksen kykyyn hoitaa työmarkkinoiden uudistamista tai ratkoa Suomen talouden pysäyttävää työmarkkinasolmua.

Virran mukaan hallitukselle vaikuttaa olleen tärkeämpää näyttää keskisormea ay-liikkeille kuin aidosti varmistaa, että työmarkkinat uudistuvat ja joustavoituvat.

– Hallitus on tiennyt, mikä riski on Suomen talouden rattaiden pysähtymiselle jo silloin, kun he ovat tehneet vakavan arviointivirheen ajaa työmarkkinat nykytilanteen kaltaiseen umpisolmuun, hän sanoo.

Virta toteaa Vihreiden peräänkuuluttavan hallitukselta vastuunkantoa, mutta odottavan myös ay-liikkeiltä vastaantuloa.

– Odotamme, että ay-liikkeet aidosti ovat valmiita hakemaan ratkaisuja ja tunnistamaan myös työmarkkinoiden uudistamis- ja joustavoittamistarpeita, hän sanoo.