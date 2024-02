Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan alkamisesta Ukrainassa tulee lauantaina kuluneeksi kaksi vuotta. Eduskunta käy ajankohtaiskeskustelua asiasta tänään keskiviikkona. Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron keskustelussa piti puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Veronika Honkasalo.

Vasemmistoliiton viesti on ollut koko sodan ajan sama: Ukraina tarvitsee kaiken mahdollisen tuen kansainväliseltä yhteisöltä, ja tämän tuen on jatkuttava vahvana – myös silloin, kun on jälleenrakentamisen aika.

– Erona muihin puolueisiin olemme painottaneet, että tuen on oltava lahjamuotoista. Ukrainan valtavat velat kansainvälisille instituutioille ja valtioille on mitätöitävä. Jos näin ei tehdä, jälleenrakentamisesta tulee entistä vaikeampaa, Honkasalo sanoi.

Vasemmistoliitto vaatii, että Ukrainaa on tuettava sekä puolustuksellisesti että taloudellisesti. Ukrainalaisen yhteiskunnan ja demokratian vahvistamista on tuettava. Vasemmistoliitto tukee myös Ukrainan EU-jäsenyyden edistämistä.

Suomen ja EU:n tehtävä kaikkensa sodan lopettamiseksi

Veronika Honkasalo korosti puheessaan, että Suomen ja EU:n on tehtävä kaikkensa, jotta Venäjä lopettaa laittoman hyökkäyssotansa, ja että Ukrainaan saadaan rauha.

Honkasalo välitti puheessaan myös ukrainalaisen kansalaisjärjestön edustajan viestin.

– ”Tällä hetkellä venäläiset valloittajat hyökkäävät hellittämättä Ukrainan puolustajia vastaan, tuhoavat kaupunkeja ja terrorisoivat siviilejä ohjuksilla”, kuvaa paikallinen kansalaisjärjestötoimija tämänhetkistä tilannetta Ukrainassa, Honkasalo sanoo.

”Tuemme ukrainalaisen yhteiskunnan ja demokratian vahvistamista”

– Tuemme ukrainalaisen yhteiskunnan ja demokratian vahvistamista. Niin kuin ystäväni Lvivistä toteaa: ”Ukrainan tukeminen tänään tarkoittaa paitsi imperialististen rikosten pysäyttämistä myös mahdollisuutta rakentaa Ukrainaan tasa-arvoisempi, kestävämpi ja osallistavampi yhteiskunta.”